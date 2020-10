La obras en la torre de Mediano se retrasan por el permiso de Patrimonio

Las obras de consolidación de la emblemática torre del embalse de Mediano se han retrasado a la espera de que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón conceda el permiso definitivo al estar catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Así se lo advirtieron a los obreros cuando ya iban a empezar los trabajos hace dos semanas.

La Confederación Hidrográfica del Ebro aprobó un proyecto valorado en 80.000 euros, con el fin de evitar los daños que sufren todos los años con los turistas que se adentrar con las barcas, y tuvieron que informar a Patrimonio de la actuación iban a realizar. «No ha sido una paralización sino que la CHE ha tenido que consultar a Patrimonio», precisaron fuentes de la Confederación.

El proyecto prevé acometer las actuaciones en la torre de Mediano, en la iglesia de Plampalacios del siglo XIV (situada en el mismo embalse) y en un esconjuradero, un monumento civil que se utilizaba para combatir las tormentas y que ha perdido la cubierta ya que solo quedan seis estructuras así en el Pirineo.

La maquinaria y los trabajadores ya estaban desplazados a la zona hace dos semanas, pero no pudieron empezar las obras en la torre al comunicarles desde la CHE que había habido una «paralización administrativa», por lo que ahora se retrasarán hasta este próximo mes de noviembre.

Fuentes del Gobierno de Aragón insistieron en que la intervención no se había iniciado aún por lo que consideran que técnicamente no se puede hablar de una paralización. «Patrimonio ya lo había comunicado a la Confederación Hidrográfica del Ebro y se habían mantenido conversaciones sobre estos trabajos. Seguramente se revisará en la reunión de noviembre, ya que en octubre ya no da tiempo», aseguraron.

Este histórico edificio es un símbolo para los vecinos de Mediano que fueron desalojados de allí en 1969 de forma precipitada después de que la Administración soltara el agua del embalse.

En una visita a Mediano hace poco más de un año, la presidenta de la CHE, María Dolores Pascual, anunció una intervención en la iglesia con la reparación del tejado de la nave y también con el protección de su torre del acceso de curiosos que están deteriorando la edificación y generan situaciones de riesgo. Para ello se planteaban la instalación de boyas y cartelería y el cierre de arcos y ventanas con verjas. También se prevé la instalación de elementos de protección en la ermita de Plampalacios (Aínsa).

Antes de que suba el nivel

Los vecinos advierten de que estos trabajos se tienen que desarrollar fuera de la época de lluvias para evitar que el nivel del embalse suba demasiado. Por ello, muestran su inquietud ante la demora de la actuación proyectada de la CHE por la necesaria autorización de Patrimonio.

En estos momentos, el volumen deMediano alcanza los 96 hectómetros cúbicos y en los últimos días ha crecido en diez hectómetros por las lluvias, llenando hasta el 22% de su capacidad. «Si llega al 50% ya no se podrá empezar las obras en seco, como deben hacerse», avisa José María Campo, uno de los defensores del edificio de su pueblo. Los vecinos se reunieron hace unos días con motivo de la inauguración de un monolito a los judíos de Monclús, una localidad próxima a Mediano, que sufrieron una matanza en 1320 por los cátaros.