¿Abren las tiendas este domingo 1 de noviembre en Aragón?

El nivel 3 de alarma que entra en vigor a partir de este lunes 26 de octubre condiciona el desempeño habitual de todos los sectores productivos, pero se nota especialmente en el de comercio y servicios. Sin embargo, esta circunstancia no impedirá que el domingo 1 de noviembre abran las grandes superficies comerciales en Aragón, tal y como estaba contemplado en el calendario de aperturas en festivos de este 2020. Eso sí, la fiesta de Todos los Santos se trasladó al lunes 2 de noviembre en el calendario laboral, y ese día sí va a permanecer cerrado el comercio.

Una apertura de tiendas en Aragón con restricciones

Los espacios de ventas estarán limitados a un 25% de su aforo, y no podrán utilizar las zonas comunes, algo que incluye las áreas de descanso y las recreativas. Los cines y teatros, que hasta el pasado domingo podían abrir al 50%, también se regirán de momento por esa limitación del 25% de aforo, y no se podrá comer nada en su interior: no se venderá en los bares de cines y teatros y no se permitirá llevar nada de fuera. La disposición del nivel 3 de alarma dice exactamente que ese 25% afecta a “establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades y servicios profesionales, así como hipermercados, medias y grandes superficies, centros, parques comerciales o comercios que formen parte de ellos”.

Los festivos que quedan en 2020 en Aragón

Todavía quedan varios festivos con apertura comercial de aquí a final de año. La tradicional campaña de Navidad hará que diciembre acumule cuatro de estas fechas (días 8, 13, 20 y 27) y en noviembre todavía quedará una más (día 29), gracias a la nueva oleada de compras que viene suponiendo el Black Friday en la última época. La fecha concreta de este día de grandes descuentos es el 27 de noviembre, pero las ofertas relacionadas con esta costumbre importada de Estados Unidos ya están vigentes en muchos comercios físicos y digitales.

