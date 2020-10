Tromba de cancelaciones en los hoteles tras los confinamientos perimetrales

"El otro día en dos horas recibí 47 cancelaciones". Ese es el testimonio de Roche Murciano, director del Hotel El Mudayyan de Teruel y vicepresidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de la capital turolense. El confinamiento perimetral de las tres capitales de provincia ha contribuido a que en las agendas de los hoteles se tachen reservas, tanto porque no se puede entrar a las ciudades como porque los clientes no pueden salir de sus lugares de origen. Con todo ello, está previsto que un gran número de hoteles cierren por completo a partir del próximo lunes, cuando Aragón pase a nivel 3 de alerta. A pesar de que esa sea la decisión más extendida, hay comarcas y valles aragoneses que mantienen su esperanza en el público de otras comunidades autónomas, donde no están bajo el manto del confinamiento.

Más información Última hora del coronavirus, en directo

"En mi caso voy a estar todo el mes cerrado"

"En mi caso voy a estar todo el mes cerrado. Solo atendré a los trabajadores de Renfe que necesiten pernoctar en Teruel para cuadrar horarios, pero estoy perdiendo dinero", lamenta Murciano. "Hay que estudiar todas las posibilidades, pero con las restricciones anunciadas esta semana, el cierre de la Fundación de los Amantes o de Dinópolis, no es viable económicamente", apoya Isabel Esteban, gerente de la entidad turolense.

Según datos de la asociación turística, hasta esta semana en la provincia de Teruelhabía abierto el 90% de los hoteles, tanto de las zonas rurales como urbanas. "En la capital turolense abrieron todos menos dos", detalla Murciano. En el caso de Zaragoza, era el 60%, según datos de Horeca, es decir, unos 50 establecimientos. "Esta situación sería a partir de ahora muchísimo peor con los confinamientos perimetrales y las restricciones de actividad y movilidad a prácticamente lo esencial. Y este sector vive de la movilidad y de eventos, congresos, etc", apuntan las mismas fuentes. En Zaragoza capital, hasta el anuncio de las restricciones estaban disponibles una de cada cuatro plazas de hotel, de las 9.719 que hay en total, estando vacías un 70%.

"No son solo cancelaciones, es que tampoco hay reservas"

Los hoteles cerrados temporalmente también serán la tónica en varias zonas del Pirineo oscense. "No son solo cancelaciones, es que tampoco hay reservas", puntualiza Anabel Costas, vicepresidenta de hoteles de la Asociación de Hostelería de Huesca y provincia. "Los de grandes dimensiones están cerrados porque es horroroso tener solo dos habitaciones ocupadas y los más pequeños estamos aguantando, al menos este fin de semana", siente Costas. Esta empresaria gestiona el Hotel El Privilegio, en Tramacastilla de Tena, un complejo que bajará su persiana este domingo. "Cuando se vaya el último cliente, por la tarde, cerraremos. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya nieve y abra Aramón", explica preocupada.

El Privilegio tuvo este viernes por la mañana una nueva cancelación para ese mismo día por la tarde, unos franceses que decidieron no viajar a Aragón. Una tendencia que inunda otros valles del Pirineo. "Hay anulaciones de fin de semana y del puente de Todos Los Santos. También dudas de cara a la campaña de invierno -cuenta Ángel Bandrés, director gerente de la Asociación Turística del valle del Aragón- los hoteles están bastante asustados".

"En esta época del año coincide que una parte de los hoteles del valle del Aragón están cerrados, son aperturas secuenciadas, y algunos, los que habitualmente están abiertos, están al 50%", analiza Bandrés. La capital de la Comarca de La Jacetania es donde se concentra el mayor número de complejos hoteleros del valle y donde ya se han acusado las medidas: "A todo el valle ha afectado el cierre perimetral de Navarra, La Rioja… Si no se pueden desplazar, hay cierta inestabilidad, la previsión es cambiante", agregan desde esta entidad turística del valle del Aragón.

Desde la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe señalan que los establecimientos no están cerrando, a pesar de que sufran alguna cancelación este fin de semana. "La mayoría se han mantenido abiertos desde el mes de junio. En todo caso, se han retrasado aperturas de hoteles nuevos que estaban en obras", sostiene Paz Agraz, presidenta de la asociación. Por ejemplo, que las limitaciones de movimiento no afecten a Cataluña es una esperanza que valoran.

También tienen la ilusión puesta en la campaña de Navidad. El sondeo del verano y del inicio del otoño ha sido "un salvavidas", coinciden desde varias entidades turísticas de Aragón. También celebran que la mayoría de los hoteles se hayan adaptado con rapidez a la situación: "Han hecho un esfuerzo, se han implantado las medidas con respeto y en tiempo".

Culpa para la hostelería

"Sanitariamente tenemos que hacer algo, porque la salud es lo primero", reconoce Anabel Costas, del valle de Tena. Sin embargo, también defiende a la hostelería: "Se está culpando al sector cuando está demostrado que la mayoría de los contagios se producen en reuniones familiares, cuando hay más confianza". Esa impresión de ser señalados con el dedo también la comparte Ángel Bandrés: "Se trata de medidas preventivas, pero parece que la culpa es del sector y no es así".

"Decían que saldríamos más fuertes, pero no, vamos a salir más tristes, más tocados y más pobres"

Además, los empresarios hoteleros hacen un llamamiento para que quede claro que las localidades confinadas son las tres capitales y no el resto del territorio, con el objetivo de evitar cancelaciones en pueblos de comarcas alejadas a estos núcleos. "El sector está muy dañado y se estima que pueda perder unos 100.000 millones de euros en todo país. ¿Eso tendrá algún retorno?", se preguntan desde el valle del Aragón. "Estamos abrumados -confiesa la propietaria de El Privilegio de Tramacastilla- es agobiante. Decían que saldríamos más fuertes, pero no, vamos a salir más tristes, más tocados y más pobres".