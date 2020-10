STEA critica que no se limiten los aforos también en la enseñanza

El sindicato STEA de enseñanza ha hecho público un comunicado en el que se cuestiona que a pesar del confinamiento decretado por la DGA para las tres capitales aragonesas y la limitación de aforos para muchas actividades, en la enseñanza no se apliquen medidas similares. Desde STEA sostienen que "en torno a 3.000 alumnos han dado positivo en Aragón desde el inicio de curso".

"Resulta chocante que en la Fase 2 en Aragón no se permitan aforos superiores a las 20 personas en eventos sociales en espacios interiores, pero no es una medida de aplicación en la enseñanza. Incoherencia absoluta, como lo es que en el transporte escolar no se limite el aforo. Aunque existe una fuerte resistencia oficial a reconocer brotes en los centros educativos al sur de los Pirineos –tanto por nuestra ministra, como por nuestro consejero-, en Francia las autoridades han reconocido ya más de 400 brotes", apunta el sindicato.

Y prosigue: "Estamos en condiciones de poder afirmar que en torno a 3.000 alumnos y alumnas de las enseñanza no universitaria se han visto afectados por la covid-19. Exigimos al Gobierno de Aragón que haga lo mismo que la Generalitat catalana, que publica el número de casos positivos y confinados centro a centro, tanto de alumnado, como de profesorado y personal de administración y servicios (PAS). No pueden ampararse en la 'protección de datos' en Aragón para ser menos transparentes".

"En Aragón se publican las aulas confinadas en los centros –casi todas en los colegios-, pero en los institutos la opacidad es casi absoluta en relación al número de personas afectadas, dado que rara vez se confina ningún grupo, por presumirse que en los mismos el alumnado hace un uso adecuado de las mascarillas, cuando hemos detectado centros con más de 30, 40 o 70 casos desde el inicio de curso. Por los datos de que disponemos el alumnado en los institutos se contagia más que en los colegios. Las familias tienen derecho a saber lo que ocurre realmente en los centros, y también quienes trabajan en los mismos, por estar expuesto el alumnado, profesorado y PAS al riesgo de contraer la covid-19", apuntan desde STEA.

Finalmente, la nota concluye denunciando que "en las academias privadas, autoescuelas y enseñanzas no regladas a partir del próximo lunes, el aforo se limitará al 30% y en las bibliotecas al 25%, mientras que para los centros de enseñanza reglada no está prevista ninguna medida adicional de protección al pasar al nivel 3 de alerta todo Aragón".