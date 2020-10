La patronal respalda a la DGA pero le pide ayudas para sectores al borde de la bancarrota

“Este año va a ser la ruina para muchas empresas. Las consecuencias en la economía van a ser gravísimas y lo peor es que no se ve el final”, ha manifestado Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón, al conocer las nuevas medidas impuestas por el Ejecutivo autonómico. “Avalamos las medidas porque si lo sanitario no funciona y no hay un control de la pandemia, es imposible que funcione todo lo demás”. Eso sí, advierte, este esfuerzo por contener el virus debe ir acompañado de ayudas urgentes en volumen e importe porque hay sectores que llevan ya siete meses así y no pueden aguantar más tras tantas restricciones.

Dejando claro que CEOE apoya todo lo que haya que hacer para reducir los contagios, Mur señala que hay que “conjugar salud y economía y ayudar desde lo público a muchas empresas que no van a poder afrontar en los próximos meses el pago de los créditos ICO que pidieron. “Tienen que dar ayudas”, insiste, que palíen los efectos de la pandemia sobre algunos sectores a los que está afectando “de forma durísima”.

Y en este aspecto, Mur ha querido poner el acento en que el repunte de los contagios no se está produciendo ni en la escuela ni en el ámbito laboral sino en el ocio y las reuniones familiares, por lo que ha apelado a la responsabilidad de todos y cada uno a la hora de no bajar la guardia tampoco en el ámbito privado. “En las empresas, el cumplimiento de las medidas impuestas en cada momento está siendo escrupuloso desde el primer momento y los contagios no se están produciendo ni en las empresas ni en el trabajo, sino muy mayoritariamente en el tiempo libre y en el seno de las familias”.

Con un llamamiento a la responsabilidad de todos los ciudadanos también en su ámbito privado, desde CEOE reiteraron que “el objetivo común debe ser reducir la incidencia de la enfermedad, y, en consecuencia, poder recuperar la actividad económica y social de forma definitiva” siendo conscientes de que “mientras no esté controlada la pandemia, el daño a la economía no cesará”.

Por último, Ricardo Mur reconoció que “era absolutamente necesario que el Gobierno de Aragón tomase estas medidas ante la llegada del invierno”.

"Como echar sal a una herida abierta"

“Lo primero es la salud y tomar todas las medidas sanitarias necesarias para bajar la curva de contagios. Dicho esto urgen ayudas para algunos sectores que están al borde de la bancarrota”. Así ha valorado Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón, el decreto ley aprobado por el Gobierno de Aragón para confinar las tres capitales aragonesas. “La repercusión económica es catastrófica”, añade. “Es como echar sal sobre una herida abierta. Si a negocios que ya iban muy mal les aminoras sus posibilidades tanto en aforo como en espacios, acaban desquiciados”, asegura, en clara referencia a la hostelería y el turismo, el comercio, los servicios, el ocio, la cultura, etc. . Desde CEOE Aragón recalcan que estas ayudas son indispensables para favorecer la viabilidad, supervivencia y empleos sustentados por estas empresas y sectores.

En paralelo, además de avalar las medidas tomadas por la DGA, el máximo responsable de Cepyme pide que se castigue a las personas que no cumplen con la normativa. “Me da igual que sean jóvenes o adultos. Pero que respeten que no pueden reunirse en grupos de más de seis personas y que han de respetar los aforos. Y si no lo hacen, que haya para ellos sanciones fuertes y contundentes”.

De otra manera, advirte López de Hita, “estas medidas solo servirán para alargar la agonía sin ver la luz”. La recuperación económica, recuerda, solo será posible cuando se controle la pandemia. Mientras tanto, dice, “son muchos los sectores afectados” y mencionó, por citar alguno, el de las floristerías, ahora que se acerca la festividad de Todos Los Santos. “Más allá de sectores”, apostilla, “no hay que olvidar que hay mucha pequeña y mediana empresa y autónomos que lo están pasando muy mal y que detrás del cierre de cada local se esconde un drama para personas y familias”. La situación es “gravísima”, reconoce.

“El panorama de que cierre un 30% de las pymes nos aboca a una situación social desastrosa en lo económico y también horrible en lo sanitario”. Por eso, insiste en la necesidad de que “se cumplan las normas que acaba de dictar el Gobierno de Aragón o la situación va a empeorar irremisiblemente”.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Zaragoza ha mostrado su total apoyo a las medidas decretadas por el Gobierno de Aragón dada la situación crítica en la que se encuentra la comunidad por el incremento del número de contagios. No obstante, también alerta de la necesidad de poner en marcha un plan de choque para la restauración y la hotelería; dos de los sectores más afectados por las nuevas restricciones. En este sentido, desde la institución cameral indican que es necesario elevar y prorrogar las medidas de apoyo económico a las empresas, pero también conseguir que los trabajadores accedan a las ayudas y subsidios previstos.

Tan esencial, dicen desde la Cámara es tomar medidas que frenen la expansión del coronavirus como mantener toda la actividad económica posible en aquellas áreas que la situación lo permita. Para la Cámara, las empresas son el motor de la actividad económica y generación de empleo, por lo que un freno en su recuperación supondría un agravamiento de la crisis.