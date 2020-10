En respuesta a los nuevos hábitos de consumo

La situación de pandemia, pero no solo este hecho, ha supuesto algunos cambios en los hábitos de los consumidores a la hora de compra productos alimentarios. Con el fin de responder de manera satisfactoria, Eroski ha mantenido una reunión con un total de catorce empresas delCluster de Alimentación de Aragónpara transmitirles estos cambios y comenzar a desarrollar iniciativas en este sentido.

Si bien la covid-19 ha acelerado estos nuevos hábitos, desde el cluster inciden en que algunos de ellos ya se estaban produciendo "algunos años atrás". Entre ellos, destacan la "búsqueda del binomio salud y alimentación", afirma María Eugenia Hernández de Pablo, directora gerente del Cluster de Alimentación de Aragón. "Se ha demostrado que los síntomas del coronavirus pueden verse agravados en personas que pueden padecer otras patologías que en muchos casos vinculadas a la alimentación. Esto hace que los consumidores apuesten por alimentos más saludables y seguros", explica.

Además, desde Eroski han detectado un cierto incremento en la demanda de productos de gama ‘premium’ destinados al sorprender al consumidor. Esto se debe a que los clientes están sustituyendo la experiencia de salir a un restaurante por la de consumir este tipo de alimentos en el hogar.

A partir de tales tendencias, se han discutido posibles desarrollos de alimentos y bebidas que, en su caso, se realizarán en colaboración entre Eroski y la empresa en cuestión. Fruto de la alianza, las firmas socias del clúster también tienen la oportunidad de testar sus productos en los lineales de sus supermercados.

Innovación, la clave

Para lograr este objetivo, desde el cluster inciden en la crucial importancia que tiene el desarrollo de la innovación en las empresas alimentarias. "Innovar es ineludible en un periodo de tantos cambios y eso es lo que queremos transmitirá nuestros socios, que innovar no es un lujo", asevera Hernández de Pablo, quien lamenta que en muchos casos "la innovación se percibe como un gasto y eso no es así". No obstante, desde su organización son plenamente conscientes "de que en estos momentos las empresas están pendientes de gestionar lo inmediato". Por ello desde el Cluster de Alimentación de Aragón se están desarrollando iniciativas para impulsar esta innovación.

Entre estas iniciativas destacan la creación de diversas Comisiones de Innovación que aborden este aspecto desde diversas facetas. La primera reunión llevará por título ‘Innovar en tiempos de crisis’. En estas reuniones, un total de ocho miembros del cluster, de manera rotatoria, tendrán la oportunidad de compartir reflexiones con expertos en cada una de las materias. Asimismo, se pretenden impulsar redes de contactos para que los socios puedan poner en marcha iniciativas "personalizadas" para cada empresa.

Unidad en la cadena

Desde el Cluster de Alimentación de Aragón aseguran que esta iniciativa "resulta muy positiva" y supone un ejemplo de la "buena relación" existente entre los diversos eslabones de la cadena alimentaria, productores y gran distribución en este caso. "El consumidor es el que manda y el que marca la tendencia y el resto de eslabones tenemos que entendernos para ser más competitivos", señala la representante de este organismo.

Eroski colabora con cerca de 400 proveedores aragoneses con unas compras anuales de 116 millones de euros en la comunidad y comercializa en torno a 5.000 productos locales. Cuenta con 67 establecimientos en Aragón entre supermercados, gasolineras, agencias de viajes y tiendas de material deportivo.

Las empresas alimentarias que participan en esta iniciativa abarcan diversos sectores de la alimentación y son de diverso tamaño. Son Granja Virgen del Rosario, Grandes Vinos, Viñas del Vero, Bodegas San Valero, Bodegas Aragonesas, Pastelería Tolosana, Lapasión Internacional, Grupo Jorge, Fribin, Melsa, Cárnicas Santa Elena, Embutidos Bernal, Trufar Spanish Food; Taisi y Cafés Orús.