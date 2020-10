Sanidad y las universidades vigilan juntas los contagios por si hay que elevar la restricción

Las consejerías del Gobierno aragonés de Sanidad y de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y las dos universidades de la Comunidadvigilarán muy cerca la evolución de los contagios por coronavirus en los campus por si en algún momento hay que adoptar medidas más restrictivas como el cierre de las clases presenciales.

De hecho, los dos departamentos y la Universidad de Zaragoza y la privada de San Jorge van a constituir una comisión de seguimiento para "abordar futuros escenarios" en los que podría ser necesario plantear medidas de prevención más contundentes de las que se aplican actualmente. Una iniciativa, confirmaron desde el Departamento de Ciencia y Universidad, que surge para dar continuidad a la "coordinación" que ha existido entre el Ejecutivo regional y las entidades académicas "desde el inicio de la crisis sanitaria".

La opción de interrumpir las clases presenciales universitarias, como se ha hecho en los campus de Cataluña, Valencia y Granada, no está de momento sobre la mesa, aunque tampoco hay que descartar nada conforme vaya evolucionando la pandemia en las próximas semanas.

El rechazo a esta medida lo dejó este viernes muy claro el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, que explicó que no hay un planteamiento "a priori" de modificar los modelos con los que se está trabajando tanto en los colegios e institutos como en el ámbito universitario. "Seguimos manteniendo la tesis de que las medidas que se adoptan garantizan bastante, por no decir de una manera enorme, la no transmisión dentro de estos ámbitos", advirtió. Asimismo, mostró su convencimiento de que la transmisión se está produciendo fuera de las aulas en reuniones sociales y familias. Falo sí dio un tirón de orejas a los jóvenes universitarios que se contagian "en los espacios de ocio que comparten con mayor o menor responsabilidad". "Habrá quien lo hará bien y hay quien lo está haciendo bastante mal", concluyó.

Colegios mayores

Acerca de los brotes de coronavirus producidos en dos de los colegios mayores de la Universidad de Zaragoza, el Pedro Cerbuna de la capital aragonesa y el Ramón Acín de Huesca, desde la entidad académica apuntaron que en estos momentos solo hay un positivo «a punto de acabar su aislamiento». La existencia de estos focos llevó a cerrar por las noches los centros zaragozanos.

