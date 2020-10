Francisco Javier Falo: "Ya no existe la nueva normalidad, nos esperan semanas complicadas y con restricciones"

Puntuales, sobre las 17.00 de este viernes, tal y como estaba anunciado por el Gobierno de Aragón, los responsables de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo y José María Abad, han comparecido en rueda de prensa para avanzar las nuevas restricciones que va a imponer el Ejecutivo aragonés de acuerdo con el Gobierno de España y el Consejo Interterritorial de Sanidad ante el aumento de casos de coronavirus en Aragón.

Francisco Javier Falo ha arrancado su comparecencia diciendo "hoy no es un buen día" y explicando la situación en la que se encuentra ahora Aragón: "Los datos no son buenos. Hemos notificado 653 casos, con un perfil de dsitribución muy similar:429 en la provincia de Zaragoza; 141 en la de Huesca y 76 en la de Teruel. 7 casos que no tienen asignación. El 49% casos son asintomáticos y casi el 38% si lo tienen", ha detallado Falo.

El director de Salud Pública no ha puesto paños calientes a la situación y ha asegurado que "la incidencia que tenemos en las últimas semanas indica una amplia difusión" del coronavirus en la Comunidad. "Son pocas las zonas que están por debajo de umbrales de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes", ha dicho.

Frente a la situación “de meseta” que Aragón ha vivido durante las últimas semanas se está experimentando un crecimiento que se corresponde con la media del resto del país, pero según ha apuntado Falo, “con algunos matices con respecto a lo que nos pasó en marzo o en agosto”.

"Mientras que en agosto la incidencia estuvo en Zaragoza capital, llegando a tener 414 casos por cada 100.000 habitantes, ahora se da el caso inverso, Zaragoza está por debajo"

“En la primera ola tuvimos detección fundamentalmente de casos muy graves, porque no teníamos mayor capacidad de detección -solo detectábamos un 10% de lo que se estaba transmitiendo-, por lo que la situación no es comparable. Después, tuvimos una nueva subida en julio y agosto muy ligada a la vuelta al trabajo y a la recogida de fruta, que más tarde nos afectó a Zaragoza capital. No estamos en la misma situación que en agosto, estamos en una situación menos incidente”, ha explicado.

En la semana 31, a principios de Agosto, la peor semana "tuvimos 300 casos por 100.000 habitantes", ha dicho. En la actual semana, la Comunidad Autónoma ha alcanzado los 218 por 100.000 habitantes, y el patrón es diferente. "Mientras que en agosto la incidencia estuvo en Zaragoza capital, llegando a tener 414 casos por cada 100.000 habitantes, ahora se da el caso inverso y Zaragoza está por debajo de la media aragonesa, lo que viene a decir que la mayor transmisión está fuera de la capital”, ha apuntado el director general, quien ha añadido que en la medida en la que Zaragoza esté controlada, la capacidad de control aumenta.

"Con la experiencia podemos revertirla"

En este sentido, Falo ha reconocido que las cifras de contagio en el mes de agosto eran “bastante peores” que en la actualidad, “y sin ayuda de nadie fuimos capaces de controlar la transmisión en Zaragoza, con medidas de distanciamiento social y con un esfuerzo en el rastreo. Ahora, la situación es complicada, pero con la experiencia de agosto podemos revertirla”, ha apuntado.

"No se puede hablar de nueva normalidad, hay que convivir con el virus y todo apunta a que van a ser semanas complicadas"

Frente a los datos de los últimos días y con el objetivo de frenar la transmisión, Falo ha anunciado que el Departamento de Sanidad se ha planteado intensificar las medidas de distanciamiento social, que se cerrarán a principios de semana, y en las que se reducirán aforos en prácticamente todas las actividades y las reuniones sociales podrán ser como máximo de seis personas.

Asimismo, Falo ha insistido en que “no se puede hablar ya de nueva normalidad porque hay que convivir con el virus y todo apunta a que van a ser semanas complicadas en las que vamos a tener que trabajar con las medidas de contención para poder hacer frente a esta crisis sanitaria”.

Ambos directores generales también han aprovechado para volver a hacer un llamamiento a la sociedad aragonesa a limitar los encuentros sociales al mínimo, trabajando con la idea de los grupos de burbuja o de convivencia y a reducir la movilidad a lo máximo posible. “Cuanta menos gente nos juntemos en nuestros ámbitos sociales, mayor será la contención del virus. Y todo ello, sin olvidar las normas básicas de higiene como el lavado de manos, el uso de geles y las mascarillas”, han dicho.

"La propuesta es que las medidas se adopten en toda la comunidad autónoma. Si observamos que la transmisión es en toda la comunidad no tiene sentido que se tomen medidas territoriales o quirúrgicas. La situación propone medidas de carácter general, se afinarán este fin de semana y se explicaran el lunes. La forma jurídica se está valorando y lo que queremos es que las medidas tengan éxito. Esperamos poder solventar los problemas judiciales. No hay ningùn planteamiento de modificar las medidas en el ambito educativo, sea o no universitario porque garantizan la no transmisión en estos ámbitos, ha explicado Falo.