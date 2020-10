"Siempre me vacuno contra la gripe, pero este año con más razón"

Aragón ha ampliado desde este jueves la campaña de vacunación contra la gripe a toda la población de riesgo, además del personal sanitario y sociosanitario y de los usuarios de residencias. La DGA hizo un llamamiento para conseguir amplias coberturas, sobre todo entre los mayores de 65 años y profesionales de la Salud, una petición que parece que ha tenido respuesta, dadas las filas que se registraban esta mañana en los centros de salud durante el horario de administración de las dosis y la falta de citas disponibles para todo este mes.

Ante una campaña atípica por la coincidencia con la pandemia del coronavirus, la DGA adquirió 300.000 dosis -30.000 más que el año pasado- además de otras 138.411 si fuera necesario obtenidas por el Ministerio de Sanidad-. Un refuerzo para garantizar el previsible aumento de la demanda. En la primera fase, que comenzó el día 5 de octubre, se vacunó a 16.500 profesionales sociosanitarios y usuarios de residencias de mayores.

En el centro de salud Rebolería, en la capital aragonesa, las vacunaciones se han programado en tres momentos a lo largo de la jornada: de las 9.15 a 10.00, de 13.00 a 14.00 y de 15.00 a 15.15. Estas inyecciones las administran tres enfermeras en la sala de extracciones, con cita previa. Pueden alcanzar unas 100 al día, ha explicado la coordinadora de Enfermería, Ana Bosque: "Estamos todos muy nerviosos, porque no es como otros años, que se hacía en las consultas. Es nuevo. Lo hemos hecho así para que la gente no vaya por el centro subiendo y bajando". Este año, ha reconocido, hay más demanda para ponerse la vacuna. De hecho, no hay citas para este mes porque "enseguida se ha llenado todo".

Este jueves, antes de las 9.15, hacían fila en la calle quienes habían conseguido cita para el primer día de vacunaciones. Justo después de las extracciones, que empiezan a las 8.15, y antes de la toma de muestras PCR -que se llevan a cabo también en tres momentos concretos a lo largo del día-. Una carga extra en los centros, que tienen que seguir con sus consultas habituales, las llamadas telefónicas, las visitas a domicilio o los controles de pacientes crónicos.

Una de las primeras en vacunarse ha sido Mari Carmen, que ha contado: "Me vacuno siempre, pero este año con más razón". La pandemia del coronavirus ha motivado que sean muchos los que hayan decidido acudir los primeros días. El Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza ha pedido a la población tranquilidad, porque hay tiempo de sobra (hasta finales de diciembre, y habrá dosis hasta febrero) y es mejor acudir de forma escalonada. "La vacuna de la gripe es importante siempre, pero este año más", explica la coordinadora de Enfermería, quien subraya la importancia de evitar una coinfección con la covid-19. Este jueves se ha ampliado la vacunación a todos los grupos de riesgo: las personas de 65 años y más y quienes tienen algún factor de riesgo, como enfermedades pulmonares o cardiovasculares, metabólicas, obesidad mórbida o bebés prematuros. También mujeres embarazadas y puerperio, hasta seis meses tras el parto, o quienes pueden transmitir la gripe a otras personas vulnerables. En el centro Rebolería, un cartel informa a los pacientes de que a partir del 20 de noviembre se podrá citar a los menores de 65 sin factores de riesgo.

"Tengo 73 años y me vacuno todos los años, y este he venido también, por si acaso. Este con más motivos", explicó Luis Germán, que acudió acompañado por su mujer, que también se vacunó. Entre los primeros se encontraba también Carmen, que llamó hace una semana para pedir cita. Tiene 60 años y se vacuna por pertenecer a un grupo de riesgo.

Para la campaña antigripal está habiendo problemas con la app Salud Informa, que no permite solicitar un día para estas inyecciones, a pesar de que desde el Departamento de Sanidad pidió a la población pedir cita a través de esta cita 'online'. Los usuarios tienen que acudir a sus centros de salud o llamar por teléfono, lo que está provocando saturación de las líneas telefónicas. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, reconoció el miércoles este problema y dijo que se están buscando soluciones, como repartir móviles por los ambulatorios o implementar las contrataciones de personal administrativo.

Inicio de la campaña de vacunación en Ejea, que se ha trasladado al Hogar de Personas Mayores. E. E.

Los centros han reservado espacios cercanos a la puerta de acceso y unas franjas horarias para administrar estas inyecciones. Aquellos ambulatorios que no disponían de instalaciones adecuadas han habilitado zonas externas para este fin. Así, se utilizan carpas, como en el Torre Ramona de Zaragoza, se emplearán pabellones polideportivos municipales -como en Illueca o Brea- o incluso el Hogar de Personas Mayores, como en Ejea de los Caballeros. En la capital de las Cinco Villas han comenzado esta mañana las vacunaciones, que se prolongarán en este equipamiento durante tres semanas, y luego continuará en el centro de salud.