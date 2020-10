Sanidad confirma que Zaragoza sale mañana de la fase 2, cuando entrarán Teruel, Cella y Épila

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado este miércoles que Zaragoza saldrá esta medianoche de la fase 2 y volverá a la nueva normalidad, levantándose, por el momento, las restricciones de aforo en comercio, hostelería, lugares de culto y espectáculos culturales. Se trata, como ha recordado, de una Orden que "tenía principio y final". No obstante, el Gobierno de Aragón ha avisado de que "no bajará la guardia". "Las cifras no son alarmantes, pero tenemos que ser muy cautos. En estos días festivos se han hecho menos PCR y el número de rastreos ha sido también menor. Hay que observar cómo se comporta la tendencia. Si se toman nuevas medidas, se hará tras analizar los datos", ha explicado.

Repollés ha recalcado que, por ahora, no se contempla ordenar el cierre de bares y restaurantes ni limitar más aún las restricciones sociales como sí están haciendo otras comunidades como Cataluña. Pero esto, no obstante, no quiere decir que no se vayan a tomar en un futuro. Mientras, el Ejecutivo autonómico sigue estudiando alternativas al confiamiento tras el último varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). En este sentido, la consejera ha incidido en que se están estudiando todas las fórmulas que permitan aprobar estas medidas "sin colisionar con las libertades individuales de los ciudadanos.

Respecto a la presión hospitalaria, ha admitido que el volumen de ocupación de las unidades de intensivos es alto, y que, si es necesario, está contemplada la redistribución de profesionales. Aunque de momento "no se ha planteado el problema", preocupan especialmente el Obispo Polanco, el San Jorge de Huesca y el Miguel Servet, entre otros.

En las últimas horas, la tasa de positividad se ha disparado al 18%. En este sentido, ha recalcado que si se cumplen los criterios marcados por el ministerio se tendrá que recurrir a confinamientos. "No vamos a bajar los brazos", ha asegurado en relación al último auto del TSJA. Se ha referido, por otra parte, al colapso de la atención primaria. La intención, según ha avanzado, es proporcionar a los profesionales más medios técnicos y contratar a más personal administrativo para que todas las llamadas puedan ser respondidas en las primeras 24 horas.

La DGA ha confirmado, asimismo, la reserva de 100.000 test más de antígenos, y que los rastreadores militares se dedicarán también a comunicar los resultados de los test a los mutualistas.