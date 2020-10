Del exotismo de Josephine Baker a las fabulosas piernas de Tina Turner

El charlestón convirtió a Josephine Baker en toda una estrella mediática a finales de los años 20. El periodista Marcelino Álvarez habló con ella y con su marido en la gira que la acercó al Odeón oscense y al Parisiana de Zaragoza. La "danzarina de ritmos exóticos" posó en marzo de 1930 para Marín Chivite junto al monumento a los Sitios en la entonces plaza de Castelar. La Venus de Ébano confesó su curiosidad por ver bailar la jota.

"En Aragón, por primera vez en mi vida, después de un baile, me arrojaron al escenario sombreros y gorras. Yo me asusté, aunque comprendí que aquello debía ser como un homenaje porque me ovacionaban mucho. Después me dijeron que era señal de entusiasmo, que era lo mismo que se hace con los toreros cuando quedan bien".

Juanito Carcellé, empresario de esta 'tournée' de Josefina Baker, nos la presenta en la estrecha contaduría de Parisiana. Saludo y diálogo medio en español, medio en italiano, medio en francés. La Baker está rodeada de su marido, de los demás artistas extranjeros que la acompañan. Algarabía, babel de idiomas, de voces. Un ritmo de 'jazz-band', de charlestón.

Portada de HERALDO DE ARAGÓN que recoge la visita de Josephine Baker. Heraldo

Hablamos. Josefina Baker no tiene, ni en la pose, ni en el gesto, ni en el tono, genialidades de 'estrella' al uso español: una Raquel Meller, por ejemplo. Y así es en sus relaciones con el electricista; con los músicos, con el personal de escena. ¿No hay foco amarillo? Pues que den el blanco. ¿No hay batería encarnada? Pues es lo mismo... Josefina Baker se resigna con un gesto que evoca el espíritu tradicional de su raza hecha a la dulce sonrisa, a la melancólica lamentación que nos traen sus cantos.

Josefina Baker (...) procura hacernos saber su viva simpatía por España, "inmensa por todo" y tan distinta en cada región. Hay otra razón por lo que la Baker no es "genial" al estilo "estrella" o "astro" taurino español. Esto nos lo dice su esposo, el señor Abatino: "En cuanto ve mucho público que le aplaude no recuerda dónde está. Trabaja con el mismo entusiasmo que si lo hiciera en París o en Berlín".

Parada y fonda de algunas estrellas mediáticas

De Josephine Baker cuentan que era provocadora y bailaba de forma exótica, que era el eufemismo en la época para no decir erótica. Como sucedió en 1930 con la Baker, Aragón ha sabido abrir sus puertas a estrellas del ‘showbusiness’ internacional, que han generado una extraordinaria expectación. Algunas descollantes, otras ya entradas en su madurez o, incluso, ocaso. Las administraciones -en tiempos de bonanza- han sabido de echar el lazo a los ídolos musicales aprovechando sus giras europeas y jugando la baza de que la capital aragonesa queda entre las ineludibles plazas de Barcelona y Madrid. La Feria de Muestras, La Romareda o el recinto de la Expo han congregado en los últimos 125 años más estrellas que en un planetario.

Concierto de Madonna en Zaragoza en 2009. Esther Casas

Se podría hacer una vasta enumeración, pero quizá sea mejor acortarla y fijarse en la parte más selecta de esta pléyade. Ahí estaría el desaparecido Rey del Pop, Michael Jackson, quien visitó Zaragoza en 1996, en el único concierto que dio en España aquel año. Se dijo que había elegido la capital aragonesa por su bajo nivel de contaminación y, de hecho, llevó mascarilla en sus apariciones públicas en una etapa muy previa a la covid-19. Por el mismo futbolístico escenario, con llenazos de hasta 40.000 personas, pasaron en su día Tina Turner, Sting, Dire Straits, Bruce Springsteen...

La Feria de Muestras fue el recinto donde se pudo escuchar a Madonna en julio de 2009, que atrajo a 30.000 espectadores, o a grupos como REM y los Rolling Stones, que visitaron Zaragoza en el transcurso de su gira ‘Forty Licks’ en 2003. Las sucesivas fiestas del Pilar también han sido reclamo para artistas como el gran James Brown (1988), Joe Cocker, Aerosmith, Iggy Pop, Santana, Lou Reed, The Cure y Bob Dylan, quien estuvo por estas tierras hasta en tres ocasiones, la última de ellas con motivo de la Expo, que merecería capítulo aparte para poder recopilar los conciertos de Patti Smith, Gilberto Gil, Gloria Estefan, Alanis Morissette o Björk.

Cambiando de registro, por Zaragoza pasaron también grandes figuras de la música clásica como Von Karajan, Rubinstein, Lorin Maazel, Zubin Mehta o Daniel Barenboim.