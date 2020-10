Horacio Jiménez: “Es cosa de todos, nos jugamos mucho”

¿Cómo se ve la pandemia desde una uci covid?

Con recelo, desde que a finales de julio empezamos a ver cómo volvían a llenarse nuestras camas de gente con covid. Y también con menos esperanza, porque vemos que queda para largo y que ni la gente ni muchos políticos son conscientes de que la situación es más grave de lo que parece.

"En la primera ola éramos los héroes de la pandemia y ahora somos los pesados que dicen 'ponte la mascarilla', los que estropean los planes"

Asomarse a una uci seguro que cambiaría esa percepción.

Lo digo muchas veces: si vierais cómo está la gente de verdad en una uci, cómo empeora o con esas estancias tan largas –en nuestra unidad tenemos pacientes que llevan desde el día cero de la segunda ola, a finales de julio– o las secuelas, porque llevar un respirador no sale gratis y cuesta volver a la vida normal. Entre nosotros, al trabajo rutinario se une ahora una sensación general de pesimismo y falta de apoyo. En la primera ola éramos los héroes de la pandemia y ahora somos los pesados que dicen "ponte la mascarilla", los que estropean los planes.

"Hay que tener responsabilidad y no hacer vida social. Apelo a la gente joven, donde hay muchas personas comprometidas"

¿Un comportamiento irresponsable estos días nos pude hacer retroceder?

Más que retroceder, lo que más tememos es que esta situación se alargue aún más en el tiempo. Ver cómo está la calle muestra que muchas personas no han interiorizado que no hay Pilares. Hay que tener responsabilidad y no hacer vida social. Apelo a la gente joven, donde hay muchas personas comprometidas; es el momento de que demuestren que quieren formar parte de una sociedad comprometida y contribuyan a que esto no vaya a más, sino mejorando poco a poco. Si todo el mundo, desde los más jovencitos a los más mayores, actuara con responsabilidad, podríamos echarle el alto a la pandemia. Esto es una cosa de todos; nos jugamos mucho: la salud y también la economía.

No debemos olvidar...

Uso correcto de la mascarilla –tapando boca y nariz–, desinfectante en las manos y distancia. Los tres pilares de los no-Pilares. Todos tenemos ganas de fiesta, pero no toca, sino tomarnos estos días de forma relajada para que al año que viene lo podamos celebrar. Entre todos lo podemos conseguir.