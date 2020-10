¿Cuál será el techo de gasto del presupuesto de Aragón para 2021?

Está sin cerrar. Será más alto que el de este año (5.583 millones) y tendrá una estructura más compleja porque tendremos que estar al tanto de lo que se incorpora a través de los fondos europeos.

En el de España aumenta un 53%. ¿Tendrán un incremento similar las cuentas de la Comunidad?

Parece razonable que haya una parte que sea presupuestaria y otra veremos, está sin definir.

¿Será un presupuesto expansivo?

Digamos que va a ser un presupuesto que no va a ser restrictivo, en el que va a primar la seguridad de los ciudadanos y la confianza en el sistema. Creo que, además, será capaz de ilusionar en lo que tenga que ver con la estrategia de recuperación.

¿Incluirá nuevas inversiones para afrontar la crisis económica?

Así es. Va a tener dos grandes pilares: el que genera confianza en las prestaciones básicas que se derivan del Estado del bienestar, que no solo no se van a ver afectadas sino que crecerán, y la posibilidad de seguir incorporando la estrategia de recuperación con proyectos concretos.

¿Cuáles serán esos proyectos?

No estoy en condiciones de adelantarlo porque se está trabajando desde las consejerías más afectadas y hasta que no tengamos más concreción no los podemos avanzar. Pero no solo se va a seguir con los tradicionales como motores muy potentes, como Guisona, Canfranc, Amazon, sino que habrá también algunos nuevos.

¿Amazon Web Services y BonÀrea siguen adelante en plazo?

Van a seguir adelante. El compromiso que había con Amazon de que las tres ubicaciones (Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo) tuvieran los suelos dispuestos en agosto se ha cumplido. No nos retrasamos ni un día. Igual con Guisona, que tendrá presupuestariamente las cuantías necesarias para seguir funcionando.

También siguen pendientes los dos hospitales de Teruel...

Estarán las cantidades necesarias para invertir en Teruel, en Alcañiz, en el centro de salud del Barrio Jesús y en la reforma de las urgencias del San Jorge de Huesca.

Si se toma de base la estrategia para la recuperación económica, pedirá colaboración de la oposición para diseñar el presupuesto o solo reclamará su voto a favor para aprobarlo?

Debemos tener la grandeza de hablar con todos los partidos que firmaron la estrategia para que puedan incorporarse al debate presupuestario previo, no solo al parlamentario, e incluso incluir acuerdos en la medida en la que se sientan concernidos. No voy a descartar a nadie.

Sería la primera vez que se actúa así en los últimos años.

Es también una situación especial.

Qué diferente a lo que está ocurriendo a nivel nacional…

El presidente Javier Lambán ha tenido claro desde el primer momento que de esta crisis solo podía salirse con diálogo y unión.

El Gobierno de Pedro Sánchez da aire a las comunidades con la suspensión de las reglas fiscales, con un margen de referencia de déficit del 2,2%. ¿A qué mecanismos de endeudamiento recurrirá la Comunidad?

Más importante que el déficit es la cantidad que nos va a seguir viniendo de las entregas a cuenta. El déficit es deuda, y la gran ventaja que tenemos es que del 2,2%, un 1,1% nos llegará por transferencia y no computará. Vamos a ir a déficit por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Con 8.315 millones de deuda, ¿saben ya cuánto dinero extra van a necesitar?

Dependerá de cómo se capte, si es a corto o a largo plazo.

¿Se hipotecarán futuras legislaturas como dice la oposición?

Se actúa como cuando contratas una hipoteca: se está pensando en pagar y en hacerlo digerible con el funcionamiento de la Comunidad. Tenemos una suspensión de las reglas fiscales en 2021 y 2022, así que en 2023 tendremos que ir retomando la senda de la estabilidad. Dentro de poco se me van a acabar a mí los que arrastro de la vez pasada. Aquí vienes cuando te toca y heredas lo que te toca.

Al tener primadas las entregas a cuenta (contemplan un aumento del 1,6% del PIB que no se alcanzará por la covid), en dos años se deberá liquidar la diferencia.

Por eso hablamos del 2023. Si vamos por parte de la izquierda, hay que llevar a cabo políticas impositivas que permitan recaudar más. Mientras la derecha dice que no hay que ir es a más deuda. Las dos cosas son falsas. Una reforma fiscal podría tener efectos contraproducentes, salvo que hablemos de cosas concretas. Este año discutiremos la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas, aunque en el presupuesto sí irá.

¿Incorporará alguna figura impositiva nueva?

En esta ley de presupuestos no. Otra cosa es que en Tributos estemos analizándolas para cuando llegue el momento.

¿Se definió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cuánto subirá el sueldo de los funcionarios?

No se concretó nada.

¿A cuánto asciende el agujero que la covid ha provocado ya en las cuentas autonómicas?

No se va a ir de los parámetros de los 400 millones, a expensas de que nosotros tenemos una incógnita importante que es ver cómo actúan los impuestos propios y cedidos, ya que hasta octubre hay una moratoria en muchos de ellos.

¿Qué caída han registrado hasta ahora?

En los impuestos cedidos (Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados), un 24,76%; y en propios (Grandes superficies de venta, emisiones contaminantes, depósitos, alta tensión, ICA) un 40,72%, a fecha 31 de agosto.

¿Habrá dinero suficiente para pagar las nóminas y el gasto farmacéutico a finales de año?

Trataremos de que todo lo que tengamos que hacer se enmarque en las entregas a cuenta y en el 2,2% del déficit. Si en picos puntuales tenemos que recurrir a préstamos a corto, se sugerirá. Solo me preocupa si se convierten a largo. A priori pensamos que tenemos fondos ajustados, pero sin ninguna alegría.

¿Exigirá la devolución de los 80 millones de euros del IVA devengados de 2017, o con el fondo covid lo dan por compensado?

Empieza a ser menos exigible. Pero ahí está la reivindicación. Hasta que no se dé una nueva situación económica no se lo replantearé al ministerio.

Sí preparan una nueva norma para quedarse con pisos y saldos bancarios sin dueño.

El derecho foral aragonés recoge una figura muy curiosa, la de los bienes mostrencos, y plantea que podríamos pedir la supuesta propiedad de la Administración en estos casos. Quiero que la reforma esté lista cuanto antes mejor.

¿Cuánto prevén ingresar con ella?

No hay ninguna previsión. De una parte investigas y de otra hay que ver cómo se van produciendo los abintestatos.

¿Tienen derecho los ayuntamientos a pedir un fondo especial para afrontar los gastos de la covid como el de las comunidades?

Hay que analizar en primer lugar los niveles de gasto extraordinario que han tenido los ayuntamientos y, pareciéndome loable la reivindicación, sí me atrevería a decir que algunos alcaldes deberían de ser más modulados en sus peticiones y que no fueran tan directamente proporcionales con la población.

Pedro Sánchez promete crear 800.000 empleos a través de la inversión de 72.000 millones en tres años. ¿Cómo está posicionado Aragón para acceder a estos fondos de la UE?

En estos momentos trabajando mucho, con un grado de discreción alto, y muy pendientes de ver qué pasa en la Conferencia de presidentes del día 26.

¿Cómo se repartirá el 1,1% del margen de déficit que aportará el Estado?

Unos piden que sea por incidencia de la covid y otros por la financiación autonómica. Personalmente prefiero tener los fondos, y también claros los plazos de entrega.

Para los presupuestos del Estado (PGE), ¿prefiere un proyecto de emergencia pactado con el centro-derecha o una propuesta para contentar a los socios de investidura?

Lo que más se acercase a poder hablar con todos aquellos con los que hay grado de coincidencia. Debemos tener la predisposición necesaria para hablar con todas aquellas fuerzas políticas a las que les interese una salida de la crisis.

¿Incluyendo al PP nacional?

Sí. El que se está equivocando es el PP, que no puede plantear que no se sienta a negociar con el PSOE porque está Podemos.

Al final puede derivar en un mercadeo de inversiones para conseguir los apoyos.

Yo soy de la opinión de que hay que hablar con todos.

¿Pedirá Aragón una bilateral para definir las inversiones en la Comunidad en 2021?

Eso se está llevando desde la presidencia del Gobierno de Aragón, y me consta que está habiendo comunicación.

¿Podría interferir en el apoyo de Cs y PP a los PGE la posible imputación del vicepresidente Iglesias por el caso Dina?

Eso solo lo pueden contestar Cs y el PP. Yo sé lo que pienso al respecto, y es que las repercusiones para un cargo público tienen que empezar con la apertura del juicio oral.

La covid ha impulsado el teletrabajo. ¿Cuándo estará listo el reglamento que permitirá aplicarlo en la DGA?

Lo podremos cerrar este trimestre con un grado de concreción alto. Se basará en un acuerdo mutuo entre trabajador y empresa, con garantías para los trabajadores, con seguridad de lo que manejamos y con mecanismos de evaluación.

Se comprometió a crear la Agencia Tributaria de Aragón. ¿Sigue en sus planes?

Estamos viendo la posibilidad cuando volvamos a retornar a una situación más normalizada. Para combatir el fraude fiscal estamos trabajando con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) en programas conjuntos que nos van a generar una mayor cualificación en el trabajo y una mayor rapidez en la existencia de datos.

¿Hasta cuándo seguiremos pagando los efectos de la crisis sanitaria de la covid?

¿Cuánto durará la pandemia?