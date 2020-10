Mamen Ostáriz: “No salir es proteger a tus amigos”

Hasta hace un mes, fue supervisora de una planta del Hospital Miguel Servet que hubo que transformar en planta covid. ¿Cómo vivió la pandemia desde allí?

La enfermería es cuidar, y a mí me tocó cuidar, además de a los pacientes ingresados, a mi equipo, quienes, a veces, venían llorando a mi despacho, donde tenía una caja de pañuelos y llorábamos juntos. Asusta que podamos volver a empezar tras unos meses tan duros.

"Este año, en lugar del cachirulo, tenemos que anudarnos la mascarilla y no soltarla"

¿Qué riesgo pueden suponer estos días?

Que nos fiemos y tratemos de hacer unas fiestas alternativas, tenemos que ser responsables. ¡En tantas cosas! No darnos besos ni abrazos, no hacer botellón, seguir con la distancia social y el lavado de manos... Y este año, en lugar del cachirulo, tenemos que anudarnos la mascarilla y no soltarla.

¿Qué no deberíamos olvidar?

Tenemos que entender que no debemos salir, que no salir es colaborar con los demás. Y para eso, podemos pensar en nuestros amigos más íntimos, con nombre y apellidos: no salir es ayudar a Luis, a Pedro, a la abuela de mi amigo Jorge. No pensar en que así nos protegemos nosotros, que también, sino en que, al no salir, voy a proteger a mis amigos. Darnos cuenta de que tenemos que cuidar a muchas personas cercanas a las que queremos y que a nadie nos gusta estar confinados ni despedir a gente antes de tiempo.

Y este año toca renunciar a algunas cosas.

Sí, tenemos muchos días para ver a la Pilarica, la Virgen no se lo tendrá en cuenta a quien no vaya hoy al Pilar. El día 11, yo solía quedar con mi cuadrilla, a celebrar más fiesta incluso que en Nochevieja, pero este año daba miedo pensar en cómo estaría el centro, así que tenía claro que, al no salir, iba a proteger a mis amigos. Es lo prudente, aunque no se tengan síntomas, porque el problema es que los asintómáticos también contagian.