La Ofrenda virtual entrega en su en su primer día 13.428 ramos a la Virgen del Pilar

La Ofrenda de Flores ‘online’ ya está abierta. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha inaugurado este sábado la página web, que estará operativa hasta el 18 de octubre, y que en su primer día entregó 13.428 ramos virtuales a la Virgen del Pilar. Además, durante la jornada, 31.000 usuarios han accedido a la página web y permanecieron una media de cuatro minutos. Antes de hacer su ofrenda, el regidor pidió evitar las aglomeraciones.

Además, Azcón destacó la experiencia inmersiva que supone la web, que permite elegir un ramo, dejar un mensaje y apuntarse con alguno de los 900 grupos oferentes que participaron en la edición del año pasado. «Al menos», dijo, servirá para mitigar «la desazón y la pena» de no poder hacerlo de forma presencial. De hecho, en la tarde del sábado ya se ha podido ver cuáles eran las agrupaciones más numerosas: Calatorao, Cofradía del Descendimiento y Cofradía de la Crucifixión.

La web www.ofrendadeflores.com, elaborada por la empresa Imascono, permite revivir el 12 de octubre sin tener que salir de casa. Además de hacer la ofrenda, el usuario puede caminar por la plaza e interactuar con el entorno, leer información sobre los monumentos históricos y ver vídeos de años anteriores.

Azcón fue el primero en pasearse de forma telemática por allí y hacer su ofrenda. Dejó a los pies de la Virgen un ramo de claveles rojos y, junto a ellos, un mensaje en el que pidió «responsabilidad» a todos los zaragozanos. «Este año no hay Ofrenda pero no nos vamos a resignar, aunque sea simbólicamente, a no poder llevarle flores a la Virgen», dijo.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, escogió un ramo de gladiolos, también rojos. «Este año la plaza va a estar en nuestros ordenadores, tablets y teléfonos móviles», incidió. Ambos guardaron una imagen para compartirla en redes sociales y recordar esta Ofrenda de Flores tan atípica, la primera de la historia a través de internet.