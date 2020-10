«Para escuchar jotas ahora toca usar las redes o los medios»

¿Cómo se hizo cantador de jotas tras ser bailador tantos años?

En Bolea me picó el gusanillo de la jota porque hay una escuela municipal, mi padre es de allí y vamos mucho. Me apunté a tocar la guitarra en 1989 y a bailar en un grupo de Huesca. Hasta veinte años después no se me ocurrió que podía cantar. Estudié mucho en esta década porque soy muy constante y he sacado los frutos.

¿De la jota se puede vivir?

Cuando gané el premio ordinario en 2014 me llamaron para dar clases. La jota ocupa una parte importante de mi vida, pero no soy autónomo. Me contratan alguna vez, pero mi hipoteca la pago con el sueldo de ingeniero agrícola.

¿Qué diferencia fue ganar el premio ordinario al extraordinario del 2019, ‘el Óscar’ de la jota?

Este certamen oficial de la jota se celebra desde 1886. Solo se suspendió en 1918 por la gripe española y en la Guerra Civil. Hasta este año no se había cambiado y será en diciembre. Todo el mundo puede presentarse al ordinario, como el premio de los aficionados, y luego solo los que tienen este galardón pueden ir al extraordinario. No es fácil, porque al primero van 200 personas y al extraordinario competimos 15.

¿Cómo vivió el año pasado obtener ese gran premio?

Iba detrás de ese premio hace cinco años y rozaba el larguero. Me preparaba mucho. Es muy estricto en la técnica vocal, los estilos y la interpretación. Participé con seis jotas y la obligada era mi favorita: ‘A la esquina de la plaza’.

¿Le llamaron mucho para cantar este año o la covid-19 lo truncó?

Los que ganan el extraordinario tienen una especie de circuito en fiestas de pueblos, pero esa gira no ha existido esta vez. Al haberlo ganado puedo repetir, aunque este año no me iba a presentar. Es lo habitual entre compañeros para dejarlo por cortesía. Más adelante iré si aporto algo nuevo.

También presentó el disco ‘De la jota a la zarzuela’...

A raíz de ganar el ordinario me puse a trabajar con Beatriz Gimeno, una mezzosoprano, para aprender técnica vocal para cualquier tipo de canción, desde la jota a la zarzuela o boleros. Me he metido en ese mundo de la lírica e hice el disco. Canto zarzuela con orientación aragonesa y hago un espectáculo que llevo este domingo a Sangarrén.

¿Cómo ve las ‘no fiestas’?

Es muy triste ir tapados. Parece ciencia ficción. La gente que se dedica al espectáculo lo están pasando muy mal. Hemos grabado algo para el Pilar. Somos latinos y nos gusta abrazarnos, pero hoy parecemos japoneses. Ahora para escuchar jotas se pueden usar las redes sociales o los medios de comunicación, más que volver a los discos. Debemos concienciarnos de que el virus es serio y asumir los consejos de los técnicos.