Anadón descarta cualquier riesgo de recortes en los servicios básicos en 2021

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha asegurado este jueves que el aumento del déficit al 2,2 % aleja en los presupuestos del año que viene cualquier riesgo de recorte de los servicios básicos, aunque no permita "ni abundancias ni alegrías".

Pérez Anadón ha comparecido en el pleno de las Cortes para explicar el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado lunes en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso a las comunidades un déficit del 2,2 % y cifró las entregas a cuenta en un total de 105.589 millones, de forma que, según el consejero, el "agujero" de 860 millones por caída de ingresos que estimó el presidente, Javier Lambán, "no va a existir".

Ahora, ha asegurado, hay "más certidumbres", aunque no ha concretado cuando se presentará el techo de gasto, que será "más pronto que tarde", ni los presupuestos, con la confianza en que estén en vigor el 1 de enero de 2021 y el objetivo de ceñirse a una tasa de referencia de déficit de 2,2 %, ya que hará esfuerzos "ímprobos" para no estar por encima.

Sí ha asegurado que se negociarán con los grupos que apoyen la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social, porque lo contrario sería "cicatero".

Porque las cuentas, ha enfatizado, tendrán que poner "cara y ojos" a esa estrategia, teniendo como ejes profundizar en la defensa del estado del bienestar y favorecer la reactivación económica y social de Aragón, apostando por una fórmula solidaria de superación de la crisis generada por la covid-19, y gracias a una aportación de recursos desde el CPFF que "aleja claramente cualquier riesgo de recorte en los servicios básicos".

"Esto es crucial: blindarnos", ha remarcado, dado que está lejos una solución definitiva de las emergencias sanitarias y económicas ocasionadas por la pandemia, y no se puede aspirar a una recuperación de la actividad económica sin resolver el problema sanitario, y por tanto la prioridad es garantizar fondos para cumplir las necesidades sanitarias y sociales.

"El presupuesto de 2021 no será restrictivo, pero que nadie se equivoque, no permitirá abundancias ni alegrías", ha aseverado el consejero, aunque hace una semana, ha enfatizado, no se podía garantizar que pudiese existir el dinero necesario para sanidad, educación o servicios sociales.

En todo caso, respecto a una revisión del modelo fiscal al que apuntan tanto CHA como IU, que en estos momentos sería una equivocación plantear fondos para impulsar la reactivación económica y a la vez gravarla fiscalmente, porque "lo que está entrando por un sitio acabaría saliendo por el otro". A su juicio, ha abundado, sería una equivocación hasta que no se llegue a unos niveles de PIB "tocar los impuestos" por su efecto pernicioso en estos momentos.

En el turno de los grupos, la portavoz del PP, Mamen Susín, ha criticado que no concrete cuándo va a presentar el techo de gasto y los presupuestos y ha advertido, aunque la situación exija medidas extraordinarias, de que la tasa del 2,2 % no es obligatoria y de que es necesario un plan a medio plazo para recuperar la senda de consolidación y del crecimiento, porque será a partir de 2022 cuando lleguen "los nubarrones" y la "hipoteca" a pagar.

Así, ha incidido en que Aragón parte de un déficit en 2019 de 300 millones, de una deuda de más de 8.500 millones y con 400 millones aún pendientes de devolver de liquidaciones negativas de 2008 y 2009, y aunque el PP no se opone a las medidas por las circunstancias excepcionales, hay que tener claro que es "un préstamo", que las entregas a cuenta se tendrán que devolver y todos los aragoneses tendrían que saber cómo.

Por su parte, Javier Martínez, de Ciudadanos, se ha congratulado de las decisiones del CPFF, pero ha expresado su "temor" porque no ha aclarado cuándo va a presentar el techo de gasto ni cuándo va a empezar la elaboración de los presupuestos de 2021 ni qué pretende hacer con ellos.

Para Martínez, hay que resolver el presente pero también dejar sentadas las bases del futuro porque toca "reconstruir", y tras reiterar que las deudas "se devuelven", ha instado al consejero a contar con todas las fuerzas parlamentarias, para establecer las prioridades de las cuentas.

David Ararraz, de Vox, ha reclamado al Gobierno responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, "rigor, certidumbre y sensatez", porque "el papel lo aguanta todo", pero la realidad es afirmar que se afronta la elaboración de los presupuestos con certidumbre es "una postura un tanto imprudente", ya que el 75 % de los ingresos solo serán oficiales cuando se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Para Arranz, hablar de certidumbre "obedece más a una razón propagandística". "No deja de ser más que un canto de sirenas", aunque ha mostrado la disposición de Vox para atender las necesidades de la sociedad si el gobierno trabaja con sensatez y rigor en la gestión de los recursos públicos, porque "es el futuro de los aragoneses lo que está en juego".

Álvaro Sanz, de IU, ha calificado de "acertada" la decisión del CPFF, porque implica una salida de la crisis "diametralmente distinta" a la de 2008 gracias, ha ironizado, a un gobierno débil sin mayoría que está asumiendo posiciones políticas opuestas al "rodillo de la derecha" y prioritarias para dotar de mayor solidez al sistema público y a la economía para garantizar una salida justa de la crisis.

Por los grupos que sustentan al Gobierno, Óscar Galeano (PSOE), ha arremetido contra la "barra libre" que supuso la amnistía fiscal del PP y ha enfatizado las diferencias entre Montero y su antecesor, Cristóbal Montoro, en la "e" de "esperanza" o "expectativa" frente a la "o" de "oscuro", mientras que Marta Prades, de Podemos, ha contrapuesto la apuesta del Gobierno por una salida de esta crisis en dirección contraria a las recetas "fracasadas" de la austeridad.

Carmen Martínez, de CHA, ha apuntado que parece que ahora los "nubarrones ya no son tan densos" al disponer de mejores instrumentos para elaborar los presupuestos de 2021, y es una "muy buena opción" olvidar las reglas de estabilidad presupuestaria que en 2008 no consiguieron una salida de la crisis razonables para todos, y Jesús Guerrero, del PAR, ha opinado que las decisiones del CPFF suponen un punto de inflexión "clave" para abordar la reactivación económica defendiendo la sanidad y lo social ante una situación excepcional.