Pubs y discotecas amenazan con medidas penales contra el Gobierno de Aragón si no levanta el cierre

"La determinación del ocio nocturno es empezar a pedir responsabilidades patrimoniales y penales a cualquier técnico y político por las medidas que están tomando". De esta manera, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, Alberto Campuzano, amenazó ayer al Gobierno de Aragón con emprender un batalla legal si no levanta ya el cierre que sufren desde hace siete meses "sin recibir ayudas ni financiación" para sortear la crisis sanitaria.

Alberto Campuzano protagonizó una vehemente comparecencia ante la comisión Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes, donde abroncó a los partidos que sustentan al cuatripartito, PSOE, Podemos, CHA y PAR, por tener "buenas palabras y no hechos" para solventar la situación crítica que vive el sector.

El empresario relató que más de 70 de los 400 pubs y discotecas de Aragón no llegarán a abrir nunca porque se han "desmantelado y desaparecido" al no haber podido aguantar, mientras el resto siguen pendientes de las ayudas directas prometidas por el vicepresidente, Arturo Aliaga. "Nos van a dar los restos de un sector que no está cerrado", dijo en alusión al compromiso de la DGA de hacer una convocatoria con el remanente de los seis millones de euros comprometidos para los empresarios turísticos.

Campuzano aseguró que se sienten "abandonados" por la Administración y mostró la amargura de ser el único sector productivo que no puede abrir sus puertas cuando "ni siquiera" han sufrido un brote en los pocos días que sí pudieron retomar su actividad, del 22 de junio al 13 de julio. "En Aragón nos volvieron a cerrar con 45 días de antelación al resto de España sin tener contagios. Nos llevan a la ruina", recriminó a la DGA.

El representante de pubs y discotecas lamentó haberse convertido en la "cabeza de turco" del Gobierno que les mantiene en una "agonía" porque, a diferencia de los presos, dijo, no saben cuándo recuperarán su libertad, mientras siguen pagando impuestos y esperando unas ayudas "que no llegan".

Campuzano fue rotundo al recriminar que un Gobierno autonómico de "ideología obrera y aragonesa" haya dejado "tirados" a los trabajadores del ocio nocturno y no haya contestado las más de 400 consultas que les han formulado. "Les ha quitado el derecho a ganarse la vida, a trabajar, y la mayoría de ellos no han cobrado el ERTE", lamentó.

Por todo ello, reiteró la petición de ayudas directas, financiación, legislación que les proteja por las rentas de los locales, su inclusión en el sector turístico para disponer de su mismo respaldo y, sobre todo, volver a la nueva normalidad. Por si fuera poco, acusaron a la Administración de empujar a los aragoneses a un "ocio no seguro" en casas, fiestas ilegales y botellones cuando ellos son "profesionales" y han tomado medidas en sus establecimientos.

Por la tarde, tras aprobar Cataluña la reapertura de pubs y discotecas hasta las tres de la mañana, Campuzano reivindicó que se siga su ejemplo, aunque sea con el aforo al 50%, el cierre de las pistas de baile y la obligación de llevar mascarilla cuando no se consuma. "El covid no entiende de autonomías ni de horarios. Si un bar es seguro a las diez de la noche, no sé por qué no puede serlo hasta las tres de la mañana", defendió.

Respaldo político

Todos los grupos parlamentarios se solidarizaron con los empresarios por la difícil situación que atraviesan por las severas restricciones. La oposición se sintió cómoda tras el reconocimiento a su apoyo por parte del presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas, que recordó las dos iniciativas tramitadas por Ciudadanos para otorgar ayudas directas y reconocer a sector como actividad turística. José Antonio Lagüéns (PP), Elisa Sacacia (Ciudadanos) y Santiago Morón (Vox) criticaron la gestión e instaron a la DGA a reconsiderar su postura. Nacho Escartín (Podemos) y Joaquín Palacín (CHA) lamentaron que el ocio esté "demonizado" y se entienda como un posible foco de contagio cuando son profesionales. Por su parte, Sergio Ortiz (PSOE) y Esther Peirat (PAR) defendieron la gestión al recordar las ayudas comprometidas.