La DGA pide al TSJA autorización para confinar La Almunia y publicará hoy en el BOA el paso a fase 2 de Zaragoza y Huesca

Tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el caso de la segunda prórroga del confinamiento de Andorra, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ya han solicitado este miércoles al alto tribunal autorización para confinarLa Almunia de Doña Godina. Así lo ha confirmado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien también ha asegurado que espera que este miércoles se publiquen las órdenes para el retroceso de nuevo a la fase 2 de Zaragoza, Huesca y La Almunia que, de ser así, entrarían en vigor el jueves a las 00.01.

Repollés ha explicado que se ha descartado pedir permiso al TSJA para limitar de nuevo los aforos y horarios en las capitales aragonesa y oscense por no considerar que "colisionan" con los derechos fundamentales, como sí ocurre en el caso de los confinamientos que limitan la movilidad de los ciudadanos. "Aquellas órdenes que limitan la movilidad y pueden colisionar con los derechos fundamentales como puede ser el confinamiento las hemos mandado a ratificar, y aquellas medidas simplemente de restricción de agupamientos sociales que no colisionan con la libertad de movimiento de las personas son órdenes que no necesitan ratificación previa, y como tal se han emitido hasta el momento", ha apuntado la titular de Sanidad.

La consejera ha realizado estas declaraciones durante una visita a la residencia de mayores Pirineos de Zaragoza, en la que ha estado acompañada por la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, y la gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata. Repollés y Broto han lanzado un mensaje defendiendo el trabajo que se lleva a cabo en los geriátricos aragoneses y han apelado a "la responsabilidad" de las familias de los usuarios durante el cercano puente del Pilar. Broto ha recordado que del 10 al 18 de octubre las residencias zaragozanas estarán blindadas y no se permitirán ni visitas a los usuarios ni salidas de estos de las instalaciones. Asimismo ha pedido que se apliquen estas mismas restricciones en poblaciones como Fraga y Sabiñánigo, en las que tradicionalmente también se festeja la fecha del 12 de octubre.

Repollés también se ha referido a la situación de Fraga, que pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de las 'no fiestas' del Pilar, y ha matizado que no cumple con las "condiciones" para retroceder a la fase 2. Acerca del incremento de casos positivos en la ciudad de Teruel en los últimos días, ha señalado que no se trata de una situación "especialmente preocupante" ya que se debe a tres brotes "puntuales" que están controlados y que van a provocar que el aumento de contagios tengo eco en las estadísticas durante unos días más.

