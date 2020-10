Telefónica lleva el 5G a las tres capitales y otros 27 municipios de Aragón este año

El 5G llegará vía Telefónica a las tres capitales de provincia y a casi una treintena de municipios aragoneses antes de que termine el año 2020. Según informa la compañía en un comunicado, la mayor concentración se producirá en la provincia de Zaragoza, donde la cobertura llegará al 77,2% de la población.

A finales de 2020, contarán con cobertura 5G 13 municipios de la provincia de Zaragoza, 11 de Huesca y 2 de Teruel. A las tres capitales se sumarán otras localidades como Calatayud, Ejea de los Caballeros, La Muela, Jaca, Benasque, Biescas o Alcañiz. La comunidad contará con 77 nodos activos con cobertura de quinta generación móvil, en un despliegue que irá avanzando progresivamente.

Mª Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica España, explica que “Telefónica ha sido la primera operadora en considerar al 5G como una generación diferente, dando máxima prioridad no sólo al encendido, sino a explorar y desarrollar casos de uso de forma paralela al despliegue de la red. Zaragoza fue una de las 7 primeras capitales españolas en la que encendimos nuestro 5G hace un mes. Hoy afianzamos nuestro compromiso con Aragón con el anuncio de que el despliegue de esta tecnología se irá extendiendo progresivamente por la Comunidad”.

Telefónica ha invertido en Aragón 227 millones de euros en los últimos cinco años, según las mismas fuentes.

Sobre la infraestructura de despliegue empleada, Telefónica está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al máximo de población. En esta primera fase, se lanza la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone) para desplegar la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización. Asimismo, este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales.

La consejera delegada de Telefónica detalla que “gracias al 5G los usuarios podrán descargarse en su casa una película en segundos, disfrutar de retransmisiones deportivas en directo, en las que el usuario tendrá una experiencia 360º y podrá visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha. Aquellos que sean aficionados al gaming contarán con una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, o sea, sin interrupciones o latencia”. El 5G permitirá jugar en el teléfono móvil como si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una video consola.

Respecto a la tecnología 4G, Telefónica espera acabar 2020 con más del 96% de la población aragonesa cubierta. La telco digital está realizando un gran esfuerzo para dotar a Aragón, una comunidad muy extensa y con una orografía complicada, de las mejores comunicaciones móviles.