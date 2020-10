El comité de Alumalsa no ve futuro en el plan de viabilidad presentado por la empresa

Los representantes sindicales de Alumalsa han terminado la reunión de hoy –primera para la negociación del ERE que incluye el despido de 230 trabajadores de la planta de Zaragoza– con la sensación de que “la empresa no da garantías de futuro”. En este primer encuentro, la dirección de la compañía, especializada en la fundición de piezas de aluminio en coquilla por gravedad, ha puesto sobre la mesa las cuentas y el plan de viabilidad que prevé aplicar a la planta zaragozana tras el recorte anunciado y que afecta al 40% de la plantilla actual.

“Las cifras no dejan nada convencidos”, han reconocieron desde fuentes sindicales, que han asegurado que “no son nada transparentes porque mezclan beneficios de años pasados incluso con pérdidas actuales y de futuro”. Tampoco ven nada claro los representantes del comité de empresa que el plan de viabilidad prestado por la compañía garantice el futuro de la planta aragonesa. “A partir del 2023 está todo cogido con alfileres, es decir, si no llegan nuevas producciones no hay futuro y aunque ellos aseguran que estan ofertando, la realidad es que no hay ningún proyecto a día de hoy”, ha explicado el presidente del comité, Enrique Hernández. “Nos han hablado de unos 10 proyectos, pero todos en estudio y ninguno importante”, ha puntualizado el delegado de CC. OO. en la planta, Adolfo Montori.

La representación de los trabajadores –UGT, CC. OO., Sindicato Independiente de Trabajadores de Alumalsa (SITA), Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) y CNT– espera que la negociación comience a avanzar el próximo viernes, fecha en la que está prevista la segunda reunión y en la que el comité pondrá sobre la mesas su batería de propuestas entre las que figura la posibilidad de que el ERE previsto se convierta en un expediente de regulación temporal de empleo para asegurar los puestos de trabajo mientras se consiguen nuevos proyectos.

Mientras llega ese nuevo encuentro, los sindicalistas no dejan de llamar a todas las puertas para encontrar soluciones a esta planta histórica en Zaragoza (fue fundada en 1946) que desde 2016 está integrada en el grupo canadiense Linamar. Por eso, en su agenda de mañana destaca una reunión con el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, al que solicitarán “que se involucre e intente traer productos y proyectos de algunas de las multinacionales del automóvil, que operan en Aragón, que para eso somos la mejor fundición de España y una de las mejores de Europa”, ha insistido el delegado de CC. OO.

Además, la plantilla de Alumalsa volverá el jueves a las calles de Zaragoza para mostrar su más rotundo rechazo a la aplicación de este ERE extintivo, provocado, según la dirección de la compañía, por la pérdida de un importante contrato de suministro de piezas a dos plantas del grupo Borg Warner, proveedor de componentes para la industria de la automoción, ubicadas en Alemania y Polonia.