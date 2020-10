Aragón tendrá 860 millones extra en 2021 por las entregas a cuenta y el déficit al 2,2%

Los presupuestos de Aragón para 2021 no serán "restrictivos". El déficit orientativo del 2,2% y las entregas a cuenta que Hacienda seguirá "primando" un año más garantizarán que la Comunidad pueda disponer de los 860 millones extra que demandaba el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, para garantizar los servicios públicos. "En esos niveles de magnitud nos podemos manejar, lo cual es importante", confirmó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Con la caída de la recaudación de impuestos por culpa del coronavirus, el 76% de los ingresos autonómicos procede de las transferencias de Gobierno central, y son "imprescindibles" las "políticas anticíclicas" para garantizar la atención a los pilares de Estado del bienestar y para activar medidas que favorezcan la reactivación económica.

El CPFF, que no se reunía desde el mes de febrero, dejó en el Gobierno aragonés una satisfacción moderada. La cara está en la confirmación de la suspensión de las reglas de gasto para 2020 y 2021 y en el mantenimiento de las entregas a cuenta pese a la caída del PIB. La cruz, la certeza de que la bajada de los ingresos propios de Aragón será muy alta (un 20% un trimestre, un 40% otro), y esto "no hay papá Estado que nos lo arregle", apuntilló Anadón.

A la espera de recibir la documentación oficial, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que las entregas a cuenta serán iguales que las del año pasado, lo que permitirá "salir de la crisis de una forma distinta al sálvese quien pueda". El objetivo de déficit (fijado de inicio en un 0%) desaparece, y es sustituido por una tasa de referencia del 2,2%, lo que facilita el acceso al endeudamiento como fórmula para conseguir financiación.

Propuso la ministra que la Comunidad rebaje ese índice al 1,1% y el Estado asuma, vía transferencia extraordinaria, el 1,1% restante, con una aportación de 13.486 millones a repartir entre las autonomías. Es una fórmula que aplaudió Pérez Anadón porque garantiza los ingresos sin recurrir en exceso a la deuda. Aragón se sumó a las comunidades que prefieren que se asignen por criterios de financiación autonómica, frente a las que defienden que se usen criterios de impacto de la covid. Como no fue posible cerrar un acuerdo, Montero avanzó que consultará con los grupos políticos la forma que genere mayor consenso para su tramitación parlamentaria.

Para fijar la tasa de referencia del 2,2% del PIB, la ministra explicó que se ha tenido en cuenta un 0,6% procedente del déficit con el que se prevé que cierre la administración autonómica 2020, 1,4 puntos del fondo covid de 16.000 millones y 0,2 puntos de margen por los 1.93 millones menos en recursos del sistema de financiación que se recibirán en 2021.

A las entregas a cuenta de 2021 destinará el Estado 105.868 millones, manteniendo como referencia un 1,6% de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), que no se alcanzará, al que hay que añadir 9.076 millones por la liquidación de los dos ejercicios anteriores.

Aunque no se atrevió el consejero Pérez Anadón a concretar la cifra real por entregas a cuenta que recibirá la Comunidad, sí enfatizó que con estas previsiones Aragón puede empezar a trabajar "de un modo inmediato" en el techo de gasto desde la "certidumbre" y con la convicción de que los presupuestos de 2021 "no serán restrictivos". El año pasado, el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto, que se elevó a 5.583 millones, se aprobó en las Cortes en el 24 de octubre, las cuentas se lograron sacar adelante en plazo y entraron en vigor el pasado 1 de enero.

