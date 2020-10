De la necesidad... una empresa

La celiaquía de su hijo y el deseo de autoemplearse fueron los dos hechos que impulsaron a Cristina Prieto a crear hace algo más de un año El Trasmozero, un obrador de pan, ubicado, como su propio nombre indica, en la pequeña localidad de Trasmoz y desde el que elabora diversas variedades de pan sin gluten que, por el momento, distribuye en varias localidades cercanas.

"Cuando le diagnosticaron la celiaquía a mi hijo tratamos de buscar los alimentos más adecuados y saludables para él, pero aún así, vimos que esos productos también son muy industrializados. Por eso, para darle los alimentos más saludables, me decidí a, al menos hacer el pan yo. Fue una mezcla de necesidad y oportunidad porque en ese momento había en Trasmoz una cocina industrial vacía y pude utilizarla para crear mi proyecto y autoemplearme", explica Prieto, que pasó "alrededor de seis meses experimentando y aprendiendo a elaborar estos productos hasta que empezaron a salir bien".

Masa madre, harinas de trigo sarraceno, arroz o garbanzos, almidón de maíz, cerveza sin alcohol o sirope de ágave son algunos de los ingredientes que se emplean en El Trasmozero para producir las cuatro variedades de pan que elabora. Se caracterizan por el empleo de harinas ecológicas y se elaboran de manera artesanal a través de un proceso de doble fermentación que tarda hasta dos días. "Es lo que hacíamos durante la pandemia cuando nos quedábamos sin levadura", recuerda Cristina Prieto.

Además, "no tienen conservantes ni aditivos artificiales". Esto tiene un problema, y es que «si no se conserva bien el pan puede estropearse pronto». Eso sí, si se conserva de la manera adecuada, en la nevera porque la humedad y el calor afectan a sus propiedades, «el pan puede durar hasta una semana y conserva su gran sabor».

Si crear un proyecto emprendedor nunca es sencillo, aún lo es menos en una época como la que estamos atravesando. "Lo más complicado de arrancar ha sido sortear las consecuencias de la pandemia. Yo no he dejado de venir al obrador ni un solo día, pero tenía intención de invertir en el desarrollo de mi negocio y, por el momento, he parado esa decisión", señala la creadora de El Trasmozero.

Dificultad para el transporte

La pequeña localidad de Trasmoz, ubicada en la zona del Moncayo y con menos de cien habitantes censados. Crear un proyecto empresarial en un lugar como este, pequeño y alejado de una gran ciudad, supone algunas ventajas como el tiempo y la tranquilidad para elaborar los productos. "Trabajo a un minuto de mi casa", apunta Prieto. No obstante, esto también conlleva algunos obstáculos como "la dificultad para el transporte, ya que es una zona compleja para los transportistas y eso supone que el producto se encarezca un poco", añade.

Actualmente, los productos de El Trasmozero se pueden adquirir en el propio obrador por encargo, o en algunas tiendas de localidades cercanas a Trasmoz. "Quiero intentar vender en Zaragoza, pero hay alguna dificultad en la conservación que, por el momento estoy trabajando por superar. Soy autodidacta y eso, en algunos momentos, pasa factura", apunta Cristina Prieto.

Aunque principalmente los productos que elabora El Trasmozero se dirigen "no solo a personas celiacas, sino también a personas que sufran algún otro tipo de intolerancia", Prieto también quiere llegar "a todos aquellos a quienes les gusta disfrutar de un alimento como es el pan y, sobre todo, de un pan elaborado con harinas ecológicas".