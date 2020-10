La campaña contra la gripe comenzará el día 5 en residencias y personal sanitario y el 15, para la población general

Aragón inicia en unos días una atípica campaña de vacunación contra la gripe que se prevé complicada por su coincidencia con la pandemia derivada del coronavirus. El Departamento de Sanidad no ocultó su preocupación ante esta situación y emplazó a los grupos de riesgo, sobre todo al personal sanitario, a que se vacunen para tratar de frenar el contagio de la enfermedad. La campaña comenzará el lunes día 5 de octubre para las personas mayores de residencias y profesionales sanitarios y sociosanitarios, y a partir del día 15 para la población general. Finalizará el 18 de diciembre, aunque habrá dosis disponibles hasta febrero. Para facilitar su administración, el Gobierno autonómico ampliará el horario a tardes y fines de semana y prevé disponer espacios adicionales incluso en el exterior de algún centro de salud.

Para hacer frente a esta temporada, la DGAha comprado 300.000 dosis -30.000 más que el año pasado-, gracias a la adquisición centralizada junto a otras comunidades autónomas, y dispondrá de 138.411 más si fuera necesario adquiridas por el Ministerio de Sanidad. Se distribuirán en 164 puntos por toda la Comunidad. El presupuesto superará los 1,2 millones de euros. Este jueves se ha presentado la campaña, con la presencia de Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública; Javier Marión, gerente del Salud; y Luis Gascón, jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud. En la rueda de prensa han insistido en que se trata de una campaña "muy especial" y "especialmente trascendente" por la convivencia con el coronavirus, que en Aragón ha adquirido ya una transmisión comunitaria. "Si algo caracteriza la temporada de gripe es su carácter imprevisible", ha indicado Falo, sobre todo este año. Las dos últimas temporadas, dijeron, se registró una alta incidencia de esta infección, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los picos más altos, sobre todo en el mes de enero. La coinfección con ambos virus, ha apuntado Gascón, multiplica por dos el riesgo de muerte. Además, según ha añadido Marión, evitará una saturación del sistema sanitario. Falo ha indicado que "el sistema asistencial está muy sobrecargado y hay que evitar las coinfecciones por gripe y coronavirus". "Ni como sociedad ni como sistema de salud nos podemos permitir la circulación de dos virus de manera coincidente en el tiempo y en el espacio, porque podría ser un desastre".

Para tratar de minimizar el impacto de la covid, añadieron Falo y Marión, se hace un llamamiento especial a la inmunización en los grupos de riesgo y a personas que estén en contacto con ellos . La Dirección General de Salud Pública considera como grupos de riesgos a las personas de 65 años y más y a quienes tienen algún factor de riesgo, como enfermedades pulmonares o cardiovasculares, metabólicas, obesidad mórbida o prematuros. Este año, además, se aconseja su administración a mujeres embarazadas y puerperio, hasta seis meses tras el parto. Sanidad considera vital también la vacunación entre quienes pueden transmitir la gripe a otras personas de riesgo, como profesionales sanitarios y sociosanitarios, cuidadores de enfermos crónicos, estudiantes en prácticas en centros sanitarios y personas que conviven con otras pertenecientes a grupos de alto riesgo. También se aconseja vacunar a profesionales de servicios esenciales, personal de instituciones penitenciarias y trabajadores de explotaciones avícolas y porcinas.

Para el director general de Salud Pública, es "absolutamente necesario" obtener unas coberturas elevadas de vacunación, sobre todo entre las personas mayores y los sanitarios. En este último colectivo, el año pasado solo se vacunaron uno de cada cuatro. El objetivo de la DGA es superar durante esta campaña el 75%. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya ha enviado una carta a todos los profesionales (unas 40.000) recordándoles la responsabilidad de vacunarse este año, tanto por su salud, dijeron durante la presentación, como por "la de aquellos a los que cuidan". El gerente del Salud ha recordado que "no hay razón para pensar que la vacuna de la gripe "no es sino beneficiosa". "Creemos que va a ser bueno que la vacunación sea masiva, y no existen riesgos añadidos", añadió. Y subrayó la importancia de coger cita a través de la app Salud Informa, para no colapsar todavía más la atención telefónica de los centros.

El Departamento de Sanidad proporcionará vacunas a determinados centros privados para vacunar a personas con otros aseguramientos públicos, como Muface, Mugeju e Isfas. Marión apuntó que esto responde a "la limitación y necesidad de gestionar bien la vacuna de la gripe" en esta campaña tan especial. También suministrará dosis a entidades y oenegés para personas con dificultades de acceso al sistema y a servicios de prevención de riesgos laborales propios y centros sanitarios privados para trabajadores incluidos en los grupos diana. Para ello se firmará un acuerdo de compromiso entre las partes.