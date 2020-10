Educación mantiene los festivos del Pilar del 13 y 14 de octubre y de momento no se plantea flexibilizar las evaluaciones

Tras casi tres semanas de incertidumbre sobre si Educación de la DGA cambiaba o no uno de los festivos del Pilar, el 13 o el 14 de octubre (esta era la jonada que tenía más opciones), el consejero de Educación, Felipe Faci, ha confiermado este jueves que finalmente se mantendrá el calendario escolar tal y se aprobó en junio. El Departamento planteó la posibilidad de una modificación debido a que este año no habrá celebraciones ni actividades populares en la calle, pero finalmente, ha reconocido Faci, no ha habido "un amplio consenso" en la comunidad educativa.

"En las circunstancias en las que nos encontramos no queremos imponer una medida que pueda afectar al desarrollo de la actividad educativa", ha señalado. "Una vez que el calendario escolar se aprueba el procedimiento de modificación es largo", ha recordado Faci, quien ha apuntado que el Departamento puso sobre la mesa esta alternativa porque entendía que era "buena".

El consejero ha hecho este anuncio durante su visita al instituto IES Virgen del Pilar de Zaragoza, al que ha acudido coincidiendo con el día de inicio de las clases totalmente presenciales de 2º de Bachillerato. El Departamento tomó la decisión de que los estudiantes regresaran a las aulas con normalidad, aunque en un principio se apostó por la semipresencialidad, para atender la reclamación de las familias y docentes que entendían que se producía un agravio comparativo con los bachilleratos privados, que funcionaban con jornadas lectivas 'en situ', y al tratarse del curso en el que se preparan para la prueba de acceso a la universidad.

Faci se ha referido también a la polémica provocada después de que el Ministerio de Educación haya dejado en mano de las autonomías y centros la posibilidad de flexibilizar la evaluación de este año lectivo y permitir que los alumnos pasen de curso con un número ilimitado de suspensos. En este sentido ha anunciado que de momento Aragón no se plantea aplicar esta medida, que ya se puso en marcha a finales del pasado curso, porque las clases, ha señalado, se están impartiendo "con normalidad", dentro de las dificultades y situaciones complejas que se plantean, y no se ve necesario a estas alturas recurrir a una flexibilización que se contempla "para situaciones excepcionales".

Aunque desde este 1 de octubre las clases de 2º de Bachillerato son totalmente presenciales, una iniciativa que afecta a unos 6.200 alumnos de toda la Comunidad, no todos han podido regresar ya a las aulas. Sin dar cifras sobre cuántos profesores faltan para que la totalidad de los institutos puedan recuperar este ritmo lectivo, Faci ha reconocido que faltan un "número significativo" de docentes por contratar y que son necesarios para poder dividir los grupos más numerosos, sobre todo en las asignaturas troncales que son las que cuentan con más matriculados. Asimismo ha asegurado que hasta el momento en la Comunidad no se ha recurrido a contar con docentes que no estén en posesión del máster, una posibilidad que, de manera excepcional y temporal, ha permitido el Ministerio de Educación.

En su visita al instituto Virgen del Pilar, Faci ha vuelto a "reconocer" y "agradecer" el esfuerzo de los equipos docentes por la "rapidez para adaptarse a una decisión" que se tomó hace solo una semana. Ha valorado que esta presencialidad genera en los estudiantes "seguridad y tranquilidad". Acerca de la posibilidad de recuperarla también en 3º de ESO y 1º de Bachillerato, como se está reclamando, ha subrayado que dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria.

