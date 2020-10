Las Cortes de Aragón proponen que los bares reciban ayudas como cafeterías y restaurantes

La Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de las Cortes de Aragón ha propuesto este jueves que los bares puedan acceder a ayudas como las establecidas para cafeterías y restaurantes por la pandemia de la covid-19. La cámara ha aprobado una proposición no de ley de Cs por unanimidad.

La parlamentaria de Ciudadanos, Jara Bernués, ha defendido la reforma de la Ley de Turismo porque "no tiene sentido" que los bares no sean objeto de clasificación alguna, la causa que precisamente ha impedido su acceso a los seis millones de euros en ayudas recientemente impulsadas para restaurantes y cafeterías. "¿Desde cuándo los bares no forman parte de la actividad turística? ¿Y por qué las cafeterías y los restaurantes sí?", se ha preguntado Bernués.

El texto acordado contempla que la modificación normativa recoja la obligatoriedad de inscribir los bares en el registro de Turismo de Aragón y que ese trámite sirva para conocer el número de bares existentes.

Desde el PAR, Esther Peirat ha reconocido que dentro del "entramado" legislativo existente, los bares quedan "en tierra de nadie", pero ha advertido de que para resolver esta cuestión hay que contar con las comarcas y el resto de administraciones competentes así como con el el sector y la comisión de espectáculos públicos, además de tener en cuenta la competencia sanitaria y el continuo cambio en la titularidad de esos negocios.

Por ello, le ha propuesto una enmienda de modificación 'in voce' que ha resultado la llave para sumar los apoyos de PSOE, Podemos EQUO Aragón, Vox en Aragón e IU.

En representación del PSOE, Leticia Soria ha insistido en que pese a compartir una propuesta que puede parecer cuestión menor, la modificación planteada "arrastra" la ley de espectáculos públicos, las competencias de las comarcas y las directrices sanitarias.

El diputado del PP, Juan Carlos Gracia Suso, ha afeado que la propuesta contenga a su juicio "errores de fondo y forma" y ha considerado que no hace falta modificar una ley porque una actividad se haya quedado fuera, sino que es más fácil cambiar la Orden de las ayudas.

La parlamentaria de Podemos, Marta Prades, ha reconocido "el limbo" en el que quedan estas empresas y "el desfase" sobre su censo pero ha incidido en las contradicciones en que incurrirá la modificación si no se conviene con lo que regulan otras administraciones.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha considerado que las ayudas se necesitan "ya urgentemente", pero, en línea con lo manifestado por otros grupos, que resulta necesaria la colaboración entre todas las administraciones implicadas.

Por parte de Vox, Marta Fernández ha reprochado que su grupo ya presentó dos iniciativas similares sobre la cuestión a comienzos de agosto para, entre otras cosas, "redefinir y clarificar" a qué Administración deben dirigirse estas empresas para pedir ayudas y que "de manera sectaria" fueron rechazadas por la Cámara.

En último lugar, Álvaro Sanz (IU) ha planteado si todos los bares pueden considerarse establecimientos turísticos y ha llamado a "un debate sereno y profundo" en lugar de caer en la "instrumentalización" de la catalogación por "la mera necesidad" de acceder a las ayudas "porque habrá que hablar de calidad, seguridad e infraestructuras".