El PP pide al alcalde de Cosuenda que dimita al ser acusado de prevaricación y falsedad documental

Los tres concejales del PP en el Ayuntamiento de Cosuenda han decidido pasar a la acción y exigen la dimisión del alcalde, el socialista Óscar Lorente, tras ser acusado de prevaricación y falsedad documental en la tramitación de las obras de la variante del municipio. Por ello, han registrado una solicitud para celebrar un pleno extraordinario de reprobación ante la "gravedad" del caso y reclamar su renuncia inmediata "en estricto cumplimiento y respeto al código ético del PSOE y a las normas y costumbres que rigen la democracia y que imponen un comportamiento ejemplar".

El portavoz popular, David Celma, indicó que la sesión se deberá convocar en un plazo máximo de cuatro días y su celebración no se podrá alargar más de quince días desde la solicitud, según establece la Ley de Administración Local de Aragón. Aunque el PP está en minoría y solo cuenta con tres de los siete votos necesarios para reprobar a Lorente, Celma confía en que alguno de los cuatro ediles socialistas recapacite después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca acordara el pasado 13 de agosto la apertura de juicio oral. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, mientras la acusación particular, a cargo del letrado Alejandro Uriel, solicita seis años de prisión y la inhabilitación por otros quince.

Como adelantó este diario, la causa surgió a raíz de la denuncia presentada a comienzos del año pasado por un vecino del municipio que acusa al regidor y diputado provincial por el PSOE de impulsar una reparcelación urbanística por la variante con la única intención de perjudicarlo ante la mala relación que mantienen. Y lo afirma porque, al salir adelante el proyecto, vio como le derribaban un almacén y el muro perimetral.

La instructora recibió una pericial caligráfica que concluyó que Lorente falseó la firma de la auxiliar administrativa que actuó como secretaria municipal accidental, Susana M. E., necesaria para impulsar la reparcelación bajo sospecha.

El alcalde de Cosuenda manifiesta que desconocía la petición cursada este martes por el PP, pero deja muy claro que no dimitirá mientras no haya una sentencia firme. "Si uno dimite y la causa es archivada ya no puedes recuperar los cargos, ni de alcalde ni de diputado provincial. Por eso debe ser con sentencia firme y no me pide la renuncia mi partido", sostiene.

Óscar Lorente asegura que al denunciante no se le dio la razón por la vía administrativa y tampoco a la empleada municipal por la vía laboral, dijo en alusión a la otra causa a la que se enfrenta por acoso laboral. "Se van a la vía penal a ver si pescan algo", lamenta.