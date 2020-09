Repunta el foco de covid de la residencia de Alcorisa con 13 nuevos contagios

La zona de salud de Alcorisa sigue sumando casos de coronavirus y este martes lideró el ranquin aragonés de contagios. Fueron 15 los que notificó Salud Pública, 13 de ellos en la residencia de mayores La Purísima. Se trata de un centro privado en el que en la última semana han fallecido por covid-19 cuatro ancianos.

Con casi 60 residentes, el centro acumula una treintena de casos activos de covid. Las alarmas saltaron hace diez días, cuando se registraron 15 contagios después de que una anciana ingresara en el hospital con neumonía y diera positivo. La mayoría de los infectados permanecen en una planta aislados y una decena están hospitalizados en Alcañiz.

Al estar focalizado el rebrote, el Gobierno de Aragón descarta confinar la localidad, por no haber transmisión comunitaria. Aun así, la situación es "preocupante" y el alcalde, Miguel Iranzo, ya convocó el lunes una Junta de Portavoces para tomar medidas, como cerrar espacios públicos, instalaciones deportivas y suspender la semana cultural.

Iranzo, que llevaba semanas denunciando la falta de información, agradeció la llamada este martes del director provincial de Sanidad. "Me ha llamado para abordar la situación, analizar las medidas y ponerse a disposición del municipio", destacó el alcalde.

Andorra

Andorra no ha registrado ningún nuevo contagio en las últimas 24 horas, si bien la población no baja la guardia. Con preocupación por el impacto de la pandemia en la economía local, los empresarios y el Ayuntamiento han acordado esta semana prorrogar las ayudas directas aprobadas ya en junio, puesto que no se han consumido todavía los 200.000 euros destinados a este fin y se han empezado ahora a realizar los pagos.

Ambas partes colaborarán en las campañas comerciales que hasta ahora promovía la asociación de empresarios.