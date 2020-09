El proyecto Life Connect, del Grupo San Valero, evita la emisión de 50 toneladas de CO2

El proyecto del Grupo San Valero, Life Connect, ha evitado ya, durante sus diez años de andadura, la emisión de 50 toneladas de CO2 a la atmósfera. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, la entidad ha hecho balance de sus avances en esta materia.

En concreto, el proyecto Connect (Creation of New Network for Electric Cars Technology), desarrollado en el marco del programa Life Plus de la Comisión Europea, se basa en el despliegue progresivo de vehículos eléctricos como medio alternativo de movilidad urbana y tiene como principal objetivo el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde que comenzó su andadura en septiembre de 2010 se ha conseguido evitar la emisión de más de 50 toneladas de CO2.

Esta ha sido una apuesta decidida del Grupo San Valero y sus centros educativos, que han desarrollado esta forma de movilidad sostenible, un ejemplo de cara a la transferencia del modelo a otras ubicaciones y entidades para generar de forma progresiva una red de puntos de recarga que potencie una mayor implantación del vehículo eléctrico.

El proyecto establecía una red piloto de cinco puntos de recarga eléctrica alimentados por energía solar de "emisión-cero" para estos vehículos, tratando además de involucrar a empresas y centros de trabajo en un desarrollo ecológico de movilidad urbana. Ofrece también a los trabajadores la posibilidad de recargar los vehículos eléctricos durante la jornada de trabajo facilitando y divulgando las ventajas de este tipo energía para los vehículos de las organizaciones.

La flota de vehículos eléctricos del Grupo San Valero es utilizada diariamente por los trabajadores de las diferentes entidades para sus trayectos inter centros y desplazamientos habituales, respondiendo a la estrategia de sostenibilidad y sensibilidad con el medio ambiente de las entidades educativas que integran el Grupo. De esta forma se ha conseguido evitar la emisión de más de 50 toneladas de CO2 a la atmósfera.