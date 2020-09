Montmesa, la avifauna y el agua acogedora

La Alberca de Alboré, situada junto a la localidad de Montmesa (municipio de Lupiñén-Ortilla) forma parte del entorno del Embalse de la Sotonera, y rivaliza con la laguna de Gallocanta como hotel anual de las grullas en su migración de ida y vuelta desde el norte europeo hacia las tierras del sur. A apenas 29 kilómetros de ciudad de Huesca, el enclave mueve anualmente miles de entusiastas de la ornitología y, por supuesto, meros admiradores de las bellezas naturales que ofrece Aragón. Por encima de la llegada de los ilustres alados en otoño, febrero y marzo son los meses más vistosos en el lugar, ya que se trata de los momentos en que las grullas se pasan por la zona en su regreso a tierras norteñas. En los últimos años, empero, cada vez son más las que se quedan a hibernar, señal inequívoca de que ya encuentran aquí lo que van a buscar a tierras más meridionales. Las aguas no son muy profundas y las orillas pertenecen sobre todo a los tamarices.

Pablo Vallés, responsable del Centro de Interpretación de la Alberca de Alboré, coordina cada año diversas actividades relacionadas con las aves migrantes en este punto de la provincia de Huesca, en colaboración con el ayuntamiento local y la propia Comarca de la Hoya de Huesca. En este caótico 2020 aún dio tiempo a celebrar parte de ellas: no en vano se trata de un espectáculo maravilloso, con miles de grullas regresando desde África hacia el norte de Europa que se encuentra, además, con un número creciente (supera de largo el millar en los últimos años) que deciden quedarse en Montmesa durante el invierno. Un apunte: contrariamente a lo que se cree, no huyen de las bajas temperaturas, sino de la falta de horas de sol, que les dificulta la búsqueda de alimento, amén de los mantos nevados que cubren los campos y no les permiten, por tanto, ,ver claramente dónde lanzarse a por comida.

'Panzadas' de mirar

En Montmesa se hacen jornadas medioambientales que incluyen maratones de observación de 12 horas cada uno: este año se pautaron los días 29 de febrero y 1 y 7 de marzo, precedidas el 27 de febrero por una jornada de plantación de árboles a cargo de los niños del pueblo y de algunos enclaves vecinos, como Bolea. Otras actividades tradicionales año tras año, como el anillamiento de aves, el concurso de tapas, los recorridos interpretativos y las charlas quedaron en suspenso por el advenimiento del estado de alarma derivado de la propagación de la covid-19.

El Mirador de las Grullas aúna relax y pedagogía

La idea de Vallés y del propio municipio es conseguir que la lámina de agua de Alboré sea permanente el año entero, para lo que ya se iniciaron conversaciones (renovadas a principios de este año) con la Confederación Hidrográfico del Ebro y el Gobierno de Aragón: la idea es recuperar azudes. Al mismo tiempo, no se olvida la preocupación de regantes por el suministro, así como la afección del paso de las grullas en las cosechas de grano de la zona, que lógicamente se ven afectadas por su presencia.

Un plus para los visitantes: el atardecer en la alberca de Alboré es realmente mágico. No es el rayo verde del mar, sino el naranja y fuego del horizonte cuando se esconde el sol.