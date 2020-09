Las familias aragonesas con hijos con cardiopatía piden que les concedan ya las clases en casa por la covid

El hijo de Marina tiene una cardiopatía grave que le hace vivir unido a un aparato que vigila su corazón. Este le acompaña también cuando hace los deberes en casa, colocado en su escritorio junto a sus libros. Tiene 10 años pero no acude a clase este año por el riesgo que supone que se contagie de covid-19. Un informe de la Abogacía del Estado ha aclarado esta semana que estará justificado el absentismo escolar por razones de salud del alumno o de sus familiares convivientes, según un informe de la Abogacía del Estado.

Su madre espera que el Gobierno de Aragón le permita cuanto antes seguir las clases en casa porque en estas tres semanas de curso todavía no lo han conseguido. Los menores de riesgo pueden dejar de ir a clase, pero necesitan que su centro de atención primaria acredite su enfermedad. Esto último es lo que no están logrando porque los pediatras les explican que puede declarar las enfermedades que tienen los niños, pero son las autoridades de Educación o Sanidad las que deben decidir si pueden ir o no al colegio.

"No reciben educación en el domicilio"

"No hay respuestas", lamenta Marina, que es una de las integrantes de la asociación Pequeños Corazones Aragón, formada por familias con niños con cardiopatías. Llevan desde antes de que empezara el curso hablando con las consejerías de Educación y Sanidad para aclarar su situación. "Ya han empezado las clases y lo tenemos aún peor porque los que están en casa no reciben educación en el domicilio" y los que la tenían concedida no han empezado aún.

Antes de la pandemia, estos niños ya podían abstenerse de acudir a clase pero se da el caso de que "los que ya lo tenían autorizado del año pasado, este lo han tenido que volver a solicitar y allí están sin clases".

Nueva orden de Educación

Desde el Gobierno de Aragón se estaría preparando una orden especial que recogería estos casos. "Si es una enfermedad crónica o grave por la que el médico considera que un alumno no tiene que ir al centro educativo, recibirá atención educativa ‘online’", han avanzado fuentes de Educación. Estas situaciones se incluirían en un protocolo especial para estos casos. Desde Educación recuerdan que una de las órdenes del decreto de inclusión de 2018 recoge los programas de atención educativa como una actuación específica y el procedimiento de solicitud.

En principio, quedarían fuera del plan de educación domiciliaria los hermanos de los niños de riesgo, una petición de familias como las que integran Pequeños Corazones. Marina demanda que se amplíe a los alumnos con familiares o hermanos de riesgo que viven con ellos como "gente que se está dando un tratamiento de quimioterapia o es de alto riesgo frente al covid". Quienes deciden acudir a clase se encuentran con que no están incluidos en los planes de contingencia de los colegios.

"A ella le gustaría estar con sus amigas y en su clase, pero sabe perfectamente que es de riesgo y si cogiera el covid le podría afectar más que a los otros niños"

"Yo he puesto una profesora de carácter privado, pero hay gente que no puede", reconoce, además de que el colegio le facilita las tareas. Sin embargo, en muchos centros esperan el visto bueno de la DGA.

Es el caso de Mariluz, que tiene una niña de 10 años con una cardiopatía y un niño de cinco. Ninguno va al colegio ni les envían las tareas a casa. "A ella le gustaría estar con sus amigas y en su clase, pero sabe perfectamente que es de riesgo y si cogiera el covid le podría afectar más que a los otros niños", explica.

"Los despierto y nos ponemos todas las mañanas un poco", cuenta sobre su rutina en casa. Puede hacerlo porque ahora no trabaja y porque "tenemos los libros y materiales", pero no tiene apoyo del colegio, que le ha dicho que espera la respuesta de Educación. Desde la asociación son conscientes de la crisis sanitaria actual, pero sienten que en ella, sus hijos han sido "olvidados".

