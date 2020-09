Vecinos de Nuez de Ebro organizan una cacerolada en contra de la okupación de varias viviendas en la zona

Tras un verano “muy complicado”, la agrupación de vecinos de la urbanización El Sisallar de Nuez de Ebro ha decidido organizar una protesta este domingo, 27 de septiembre, a las 12.00 del mediodía para solicitar una solución ante la compleja situación que viven desde el pasado mes de febrero cuando se produjo la okupación de las viviendas ubicadas en los números 164 y 165 de la calle L1.

Además, este jueves volvían a saltar las alarmas debido al inicio de un incendio en una parcela vacía situada en la calle L7. Los hechos se suman otro fuego que se inició en la bodega de la casa okupada en la actualidad el pasado mes de junio. “Hemos pasado de no tener ningún problema prácticamente nunca a vivir siete incendios tan solo durante este verano”, lamenta uno de los vecinos afectados que prefiere no facilitar su nombre “por miedo a las represalias”.

“Es normal. Esta gente no tiene nada que perder y nosotros vivimos aquí. Vine a Nuez aquí con la ilusión de comenzar una nueva vida, pero así es imposible”, explica este vecino que vive en una vivienda muy cercana a las okupadas. Como informaba HERALDO hace unas semanas, la parcela okupada, la cual cuenta con dos edificios y un terreno de amplias dimensiones, es propiedad de una particular con la que contactaron desde el ayuntamiento de Nuez de Ebro pero que, por el momento, no ha querido tomar cartas en el asunto.

“Mucho se habla de la necesidad de cambiar la ley, de las garantías de los dueños de las casas okupadas que siguen sin resolverse, pero los vecinos somos los grandes olvidados de este problema”, lamenta este vecino, que denuncia múltiples problemas de convivencia, ruidos, molestias, suciedad y el tránsito constante de gente. “Al final se genera una inseguridad que no te permite pensar en otra cosa en todo el día, es muy desagradable”, admite.

Y es que los vecinos de la zona, formada por más de 170 parcelas, aseguran que los problemas de convivencia han sido, prácticamente, una constante: “Aquí nadie dice que se busque una solución a las familias que necesiten apoyo, pero por lo menos que no alteren la vida del resto. De ser así quizás no habríamos dicho nada”. De hecho, un equipo del programa de Ana Rosa relataba los momentos de tensión protagonizados por dos miembros de la familia de los okupas durante una de sus conexiones en directo hace apenas dos semanas.

Ante la falta de respuesta y la inseguridad que se ha instalado entre los vecinos de la zona, decidieron organizarse para tratar de buscar una solución. “Lo que no podemos hacer es quedarnos parados, algo tenemos que hacer si queremos que se vayan”, admite este vecino. Precisamente con el objetivo de poner fin a esta situación, un grupo de en torno a 80 residentes de la zona han decidido organizar una cacerolada que partirá desde la plaza España de la localidad, siguiendo por avenida Zaragoza para terminar en la calle Sisallar, frente a las casas okupadas.

Una vez más, los vecinos denuncian la ausencia de una ley que realmente proteja a los afectados directamente por este tipo de situaciones. “Queremos que vengan todos los vecinos posibles, por supuesto con mascarilla y respetando la distancia de seguridad entre personas”, explica otra vecina miembro de la organización.

“Nos hemos visto muy solos”

“La verdad es que nos hemos visto muy solos con la situación que nos ha tocado vivir, y eso no está de recibo. Entendemos que es la única manera que tenemos de hacer fuerza”, explica la organizadora que, de nuevo, prefiere mantener su nombre en el anonimato. “Hemos vivido momentos de mucha tensión y discusiones con algunos vecinos”, concluye.

Por su parte, Isabel Toro, alcaldesa de Nuez de Ebro, asegura que desde el consistorio se han llevado a cabo “todas las acciones posibles dentro de lo que nos permite la ley” para poner fin a esta compleja situación, aunque, por el momento, estas gestiones no hayan dado sus frutos. “En nuestro caso, acompañaremos a nuestros vecinos durante la movilización, pero a título particular”, resume Toro.

Alertcorps: alerta por ocupación ilegal de vivienda

Hace unos días, el Ministerio del Interior habilitaba una nueva función en la aplicación móvil Alertcorps, en concreto la alerta ‘Ocupación ilegal de vivienda’, a través de la cual propietarios, afectados, vecinos o usuarios puedan alertar de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si se produce el allanamiento o usurpación de un inmueble.

Dichas alertas serán remitidas al centro policial más cercano donde se activará el protocolo de actuación puesto en marcha por Interior para este tipo de hechos delictivos. Este protocolo señala, entre otras cuestiones, que, ante los allanamientos de morada, Policía Nacional y Guardia Civil podrán proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante.