Beamonte alerta de que Aragón está arruinado y se está "desmoronando" 

El presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, ha alertado de que la comunidad autónoma "se está desmoronando" a consecuencia de la crisis económica y sanitaria, con una caída interanual del PIB del 22,9%, 72.000 parados, 15.000 en ERTE y una deuda que deja a los aragoneses "arruinados".

En su intervención durante la clausura de la escuela de verano del PP aragonés, Beamonte ha denunciado que, mientras el cuatripartito solo ofrece "anuncios" y "fotos", la realidad es que se producen "muchísimos rebrotes" y que se han encabezado los contagios a nivel europeo.

Además, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, únicamente reparte "migajas" a Aragón, comunidad a la que "castiga permanentemente" como consecuencia del "enfrentamiento permanente" con el presidente autonómico, Javier Lambán.

En esta situación, ha criticado que no se cuente con Aragón para el reparto de fondos europeos, que no se haya impulsado un pacto sanitario que evite el colapso de la atención primaria o la muerte de "muchas personas" al no estarse tratando algunas patologías.

Del mismo modo, ha preguntado dónde está el Ingreso Mínimo Vital o el Pacto aragonés por la Ciencia, que "duerme el sueño de los justos".

Por otro lado, el líder de los populares aragoneses ha comenzado su discurso reafirmando el compromiso de su partido con la monarquía parlamentaria y con el rey Felipe VI ante la "campaña de desprestigio" que, a su juicio, sufre por parte de un sector de la izquierda.

Dice mucho de la "catadura moral y política" de quienes están en el Gobierno que, en un momento de crisis "brutal", se intente dinamitar el modelo actual de convivencia, ha lamentado.

Una crisis, ha continuado, que va a cambiar muchas cosas y, en ese sentido, ha afirmado que quiere que el PP avance al ritmo que necesita la sociedad aragonesa, frente a unos gobiernos autonómico y central que no dan respuestas, convierten preguntas en ataques y están más preocupados en "controlar la opinión pública".

Pero la sociedad española es "libre" y "madura" y "el pensamiento crítico existe", aunque desde la izquierda se trate de imponer "un pensamiento único", ha advertido, a la vez que ha reclamado "más coherencia que nunca" para oponerse a esa visión, que solo quiere "romper el modelo de convivencia".

Así, Beamonte ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, en vez de centrarse en el sufrimiento de millones de familias por la pandemia, aprovecha para intentar cambiar el modelo "por la puerta de atrás".

Ha afeado que las principales preocupaciones del Ejecutivo sean los indultos de los independentistas, atacar al rey o pactar presupuestos con "los amigos de quienes han sembrado el terror a miles de personas", en referencia a Bildu, y ha aseverado que el PSOE y Podemos están siendo "dañinos" para el país.