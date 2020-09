Una variada alacena con puertas más grandes

"Queremos convertirnos en una referencia de las tiendas gastronómicas tanto en Zaragoza como a nivel nacional. Ser visita obligada para todo aquel aficionado a la gastronomía que venga a la ciudad". Así explica Santiago Angulo, gerente de la Alacena de Aragón, el objetivo que les ha llevado a reabrir sus puertas en un nuevo local en el centro de la capital aragonesa.

La nueva tienda ofrece alrededor de 2.000 referencias, principalmente productos artesanos hechos en Aragón, que abarcan desde vinos hasta mermeladas, pasando por pastas, quesos, cervezas o licores e incluso jabones. Se ubica en un local de unos 200 metros cuadrados, que ha incorporado dos nuevos espacios: uno de panadería y otro de charcutería al corte. Es, además, un lugar en el que no solo se pueden adquirir este tipo de productos, sino que también da a conocer mucho más sobre ellos.

"El sector agroalimentario aragonés cuenta con un gran potencial, mucha creatividad y una materia prima de gran calidad. Sin embargo, creemos que falta trabajar la faceta de la comercialización y del conocimiento. Nosotros queremos también aportar ese conocimiento. Cuando los clientes entran en la tienda, lo primero que hacemos es informarles y darles a conocer los aspectos diferenciales de cada uno de nuestros productos. De hecho, las nueve personas que trabajamos aquí tenemos algún tipo de relación o un gran interés por la agroalimentación y gastronomía aragonesas", asegura Angulo. En su caso, su interés por conocer los productos típicos de los pueblos que visita fue también determinante para arrancar este proyecto.

Una sala para eventos y catas ubicada en la planta inferior completará "cuando la situación lo permita" la oferta de esta nueva Alacena de Aragón. Será el lugar perfecto para dar a conocer, entre otros, los vinos de Alacena Vinos, una distribuidora que nació hace algo más de un año "para dar voz y visibilidad a todas aquellas bodegas que, produciendo unos vinos fantásticos, debido a su tamaño, lo tienen un poco más complicado para darse a conocer y llegar al consumidor", explicaba Santiago Angulo durante la presentación de esta iniciativa.

Año complicado

Y es que, la decisión de cambiar de ubicación ha llegado en este 2020, un año complicado, pero este cambio "es una idea que llevábamos dos años madurando y ha sido ahora cuando ha surgido la oportunidad de encontrar el espacio adecuado", asevera Angulo.

Reconoce, no obstante, que, durante la pandemia, "si el sector de la alimentación no ha sufrido tanto, en nuestro caso lo que nos ha salvado ha sido tener la tienda ‘on-line’. Sin ella no hubiéramos podido sobrevivir. Teníamos una persona todo el día dedicada al reparto de pedidos", detalla el gerente de La Alacena de Aragón.

Ha sido precisamente la forma en la que comenzó La Alacena de Aragón, como tienda ‘on-line’, el factor clave para su mantenimiento durante estos meses. Una tienda que surgió como el sueño de un emprendedor que, tras quedarse en paro, decidió en el año 2014 arrancar este proyecto como establecimiento ‘on-line’, para después de unos meses abrir una tienda física "que ha dado pequeños pero constantes pasos".

Ahora, con este nuevo modelo de tienda Angulo busca "continuar creciendo" y ser un punto de referencia de la gastronomía y alimentación aragonesas y un vínculo entre el sector y los consumidores.