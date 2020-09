Piden investigar la omisión del deber de socorro en algunas residencias de Aragón durante el estado de alarma

La Asociación Defensor del Paciente ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Aragón para que se investigue un presunto delito de omisión del deber de socorro en residencias de la Comunidad durante el pasado estado de alarma por la pandemia de covid, de acuerdo con el informe elaborado por el Justicia de esta Comunidad, Ángel Dolado.

La asociación se hace eco de una noticia basada en dicho informe, que el Justicia presentó públicamente el pasado día 29 en Zaragoza, en la que acusa al Gobierno de Aragón de privar de atención médica a los mayores de algunas residencias.

La Asociación Defensor del Paciente entiende que "se ha podido producir como en otras comunidades un presunto delito de omisión del deber de socorro, máxime con personas indefensas y sin posibilidad de 'huir' para ser atendidas".

"Los gobiernos están para proteger y no poner en riesgo la vida evitando su atención. Esto no solo es maldad si no dejación de funciones" señala la presidenta de la organización, Carmen Flores, en su escrito a la Fiscalía, a la que recuerda que de los fallecidos en España el numero mas alto se produjo en las residencias.

Flores espera que la Fiscalía atienda la petición ya que entiende que "¡nadie! puede morir por falta de atención sanitaria", a su juicio, "un delito que deben pagar con todo el peso de la ley aquellos que lo hayan propiciado sean del partido o color político que ostente".

"Entendemos que esto, más que una alarma, es un horror y una locura que afecta a los mas indefensos y apelamos a su sensibilidad", concluye la presidenta de Defensor del Paciente.

Justicia de Aragón urge un cambio de modelo

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, presentó este martes el informe sobre las residencias de personas mayores en la Comunidad durante el estado de alarma por la covid-19, después de recabar información sobre el impacto que ha tenido en 71 centros. Dolado, acompañado por Javier Hernández, Lugarteniente del Justicia, y Andrés Esteban, asesor de menores y mayores, ha reiterado la difícil situación que se ha vivido en estos espacios durante la pandemia, que superaron el 80% de los fallecimientos por coronavirus de Aragón durante el estado de alarma, y ha instado a un cambio del modelo asistencial y a que se clarifique la naturaleza jurídica de los centros covid. Al mismo tiempo, ha criticado el aislamiento de los usuarios durante los momentos más duros de la crisis sanitaria y ha reclamado una mejor retribución para los trabajadores y un adecuado presupuesto para la Ley de la Dependencia.