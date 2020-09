El presidente del PAR-Zaragoza dimite tras las críticas internas por sus incompatibilidades

Las duras críticas internas han llevado finalmente este miércoles al presidente local del PAR-Zaragoza, Óscar Cámara, a poner su cargo a disposición del líder del partido y vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, que aceptó su dimisión ante la indignación de militantes y cargos públicos por incumplir el régimen de incompatibilidades como gerente de Turismo de Aragón. De este modo, uno de los más próximos colaboradores de Aliaga deja sus responsabilidades de gestión política y orgánica en plena marejada en el partido.

El también consejero de Industria ha señalado a este diario que Cámara le presentó por la mañana un escrito por el que ponía en sus manos su futuro como responsable del PAR en la capital. El líder aragonesista aceptó su renuncia, como hizo igualmente este verano cuando se la presentó como gerente de Turismo de Aragón tras ser requerido por la Oficina de Conflictos de Intereses de la DGA, dado que casi un año después de su nombramiento sigue figurando en siete sociedades inmobiliarias. En este caso, su dimisión no se hará efectiva hasta el Consejo de Gobierno de la próxima semana.

Como ha explicado el propio Cámara a miembros del comité local del PAR-Zaragoza, ha optado por dejar la gerencia de Turismo de Aragón por no renunciar a sus empresas. "Desde hace más de 20 años soy empresario y desde hace 10 no contrato con la Administración. Se ha intentado solventar el tema de la presunta incompatibilidad, pero no he querido dejar las empresas que me ha costado mucho esfuerzo mantener en manos de terceros y al final he optado por dejar el cargo", ha argumentado.

El vicepresidente de la DGA ha indicado que acepta la renuncia orgánica de Cámara "para no hacer daño al PAR" y no se pueda pensar que hay "cosas oscuras". Y ha subrayado que Cámara se pudo explicar y defender en la comisión permanente del pasado martes, que ahora abandonará. "No es normal en los partidos que los afectados pueden dar su versión", ha añadido.

Su marcha de la gestión política y del partido no acabará con la polémica. El Partido Popular se ha sumado a Ciudadanos y ha registrado una segunda petición de comparecencia de Aliaga para que dé explicaciones por el cese del aún gerente de Turismo de Aragón.

El portavoz de Cs en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, ha elevado el tono y ha advertido de que pedirá la dimisión de Aliaga si sus explicaciones sobre el caso Cámara no convencen. El dirigente se ha preguntado por qué el vicepresidente y consejero de Industria esperó a hacer pública la renuncia del gerente de Turismo de Aragón hasta que este diario dio a conocer que incumplía el régimen de incompatibilidades.