Trebolle: "No permitiremos que la defensa use el recurso para sacar a Lanza de prisión"

Endika Zulueta, abogado defensor de Rodrigo Lanza, ha sido parco en palabras después de conocer la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que impone veinte años de prisión a su cliente por el crimen de los tirantes: "Prepararé el recurso con diferentes alternativas. No suelo hacer declaraciones durante el juicio”. En cualquier caso, el letrado ya dejó entrever algunos de los argumentos en que se apoyará para impugnar esta segunda sentencia, como la expulsión de un miembro del jurado la víspera del objeto del veredicto. Cabe recordar que la defensa ya había propuesto su expulsión durante la primera sesión del juicio por los comentarios que hizo contra su cliente y que podían influir al resto de integrantes del tribunal popular.

Por su parte, Enrique Trebolle, letrado de la familia del fallecido, ha calificado el fallo de la magistrada María José Gil como "muy acertado" y "completamente" ajustado a los hechos. Para el penalista zaragozano, "es un homenaje a la justicia", ya que la sentencia "recoge las pruebas aceptadas con rigor respecto a los hechos sucedidos".

La acusación particular, que Trebolle ejerce con su compañero José Luis Melguizo, va a estudiar ahora la sentencia para ver si jurídicamente cabría la posibilidad de incluir la agravante de ensañamiento. El jurado descartó este ensañamiento porque, aunque el acusado asestó múltiples golpes a la víctima cuando estaba malherida en el suelo, los médicos consideraron que ya estaba inconsciente y, por tanto, no se incrementó su sufrimiento. De ahí que la pena se haya fijado en 20 años y no en los 23 que pedía la familia de Laínez.

También tiene claro la acusación particular que si la defensa recurre ahora la sentencia está preparada par contestar con argumentos "sólidos".

Prisión provisional

Respecto a la situación penitenciaria de Rodrigo Lanza en la prisión de Zuera, Trebolle y Melguizo no están dispuestos a que la defensa utilice un probable recurso para pedir su puesta en libertad. De hecho, anuncian que, si Endika Zulueta lo intenta, solicitarán automáticamente a la magistrada-presidenta María José Gil Corredera que convoque una vistilla para prorrogar la prisión provisional del acusado. Esta concluye en diciembre de 2021, cuando Lanza llevará ya cuatro años preso. Pero los letrados de la familia de Laínez solicitarán que se prorrogue hasta la mitad de la pena ahora impuesta: es decir, diez años. "No vamos a consentir que la defensa use el recurso para sacar a Lanza de prisión"

El abogado David Arranz, que ejerce la acusación popular en representación del partido Vox, ha manifestado que estaban "satisfechos", aunque pedían 23 años (como la acusación) teniendo en cuenta entre otras cosas “la brutalidad y salvajismo de la agresión, pese a que el jurado no apreciara el ensañamiento y los graves antecedentes penales del acusado”.

“Estamos orgullosos en Vox de nuestro trabajo como acusación popular en esta causa, de haber contribuido a hacer justicia a Víctor Laínez y a su familia, y seguir luchando por la libertad ideológica de pensamiento y de poder lucir con orgullo nuestros símbolos nacionales”, agregó David Arranz, abogado y diputado en las Cortes de Aragón.

Ha valorado el letrado de Vox sobre todo que la Justicia ha de ser contundente contra la violencia, “muy habitual de la extrema izquierda, del antisfascismo y de los movimientos antisistema” porque “ponen en peligro la seguridad y la libertad de todos como sociedad plural”. En ese sentido, ha destacado que la sentencia ha apreciado el agravante de actuar por motivos ideológicos u odio político, lo que “avala” la posición del partido de la acusación popular y su presencia en la causa.