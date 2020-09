El gerente de Turismo de Aragón dimite al incumplir el régimen de incompatibilidades

El gerente de Turismo de Aragón, Óscar Cámara, ha presentado su dimisión al incumplir el régimen de incompatibilidades desde que se le nombró hace casi un año, aunque no se oficializará hasta la próxima semana en el Consejo de Gobierno. El secretario general técnico de la Presidencia, Julio Tejedor, del que depende la Oficina de conflicto de intereses e incompatibilidades de la DGA, comunicó el pasado junio al gabinete del vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, que Cámara incumplía la dedicación exclusiva que se le exige como alto cargo porque aún figura en varias sociedades. Y se le hizo un requerimiento oficial desde la Oficina al propio afectado.

El directivo, con el que este diario intentó este lunes hablar sin éxito, sigue figurando en la actualidad como administrador único y consejero delegado solidario en hasta siete sociedades limitadas del sector inmobiliario del que procede el hasta ahora gerente de Turismo de Aragón y presidente del PAR en Zaragoza. Tampoco cumplió con otra de sus obligaciones como alto cargo, publicar su declaración patrimonial y de actividades económicas.

El propio equipo de la Consejería de Industria le trasladó por escrito a Aliaga la gravedad de la situación, dado que Óscar Cámara no había regularizado su situación en los dos meses posteriores a su nombramiento, como establece la Ley del Presidente, y que pasa por "desprenderse" de sus participaciones societarias. La normativa deja muy claro que la incompatibilidad se extiende "a cualquier actividad, con independencia de que sea remunerada o no, y con unas limitadas excepciones".

De hecho, establece que ni los miembros del Gobierno ni sus parejas, hijos dependientes o personas tuteladas pueden tener participaciones superiores a un 10% en empresas que tengan conciertos, contratos o subvenciones con el sector público ni contar con participaciones en sociedades cuyo capital suscrito supere los 600.000 euros y "pueda condicionar de forma relevante su actuación". Cámara también figuró hasta 2015 como presidente y consejero de una firma dedicada al sector de las energías renovables, CEAR, un área que cuelga de Industria.

Renuncia del 6 de agosto

Fuentes oficiales de Industria aseguraron este lunes a este diario que Óscar Cámara presentó el pasado 6 de agosto su renuncia, que achacaron a "motivos personales y familiares", y que se hará oficial en el último Consejo de Gobierno del mes, previsto para el día 30. "Si no se ha ido antes es porque había que tramitar 3.300 expedientes de ayudas de Turismo", añadieron antes de apuntar que todas sus decisiones han contado con el visto bueno del consejo de administración de la sociedad pública.

La realidad es que el grueso del trabajo no se han podido resolver porque hasta este lunes no se oficializó la ampliación de la partida de cuatro a seis millones de euros. Según pudo contrastar este diario, su salida no se ha comunicado a la plantilla ni al equipo de Industria.

Su marcha se une a la destitución de la directora del Inaga Marta Puente por sus vínculos empresariales y a la de la gerente del Banco de Sangre Bárbara Menéndez tras su imputación por una estafa en una promoción de VPO. Ambos casos se remontan a la pasada legislatura.