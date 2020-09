El acusado del crimen de Fuentes de Ebro dice que "nunca" pegó a su madre

La declaración del acusado Julio Pérez Lapeña, de 44 años, apenas ha durado cinco minutos y solo ha respondido a su abogado, Carlos Giménez, para que el jurado presidido por el magistrado Mauricio Murillo decida si es culpable o inocente respecto al homicidio de su madre en su vivienda de Fuentes de Ebro ocurrido el pasado 9 de enero de 2019.

“No he pegado nunca a mi madre”, ha manifestado el acusado. La mujer falleció como consecuencia de dos heridas sufridas en el occipital del cráneo, pero el acusado ha explicado que, el día del crimen, él se levantó y vio a su madre sentada en las escaleras. “Me fui a tomar un café fuera y al volver me encontré a mi madre en el sofá”, ha agregado. Su madre ya estaba fallecida en el sofá del salón.

Respecto a la relación con la fallecida, Julio Pérez Lapeña ha alegado: “Me llevaba bien con mi madre y no tanto con mi hermana”. No se ha explicado mucho sino que se ha manifestado con frases cortas. Ha reconocido que convivían juntos en la vivienda de Fuentes de Ebro, pero ha precisado que él se hacía la comida.

El acusado no había declarado durante todo el proceso. Estuvo ingresado una semana en la unidad de Psiquiatría del hospital Miguel Servet y cuando el juez decretó su ingreso en la prisión de Zuera, Julio Pérez le dijo entonces al fiscal: “No he sido yo”. La defensa mantiene que el acusado no cometió el homicidio de su madre y sostiene que no hay pruebas contra él.

El fiscal Fernando García Vicente y la acusación particular, que ejerce el letrado Ángel Jiménez, solicitan su ingreso durante quince años en un psiquiátrico por su inimputabilidad ya que presentó un cuadro compatible con psicosis esquinofrénico, junto a una indemnización de 60.000 euros para los herederos de la fallecida.