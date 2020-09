La incidencia en menores de 14 años se dispara y alcanza el 22% de los contagiados en un día en Aragón

Hace solo 15 días que los primeros escolares se incorporaron al aula y los datos de Salud Pública evidencian un incremento continuo de contagios entre ellos. En las últimas 24 horas, los menores de 14 años supusieron el 22% de todos los diagnósticos de Aragón. Además, en esta semana se han notificado 385 positivos entre niños de esa edad, un centenar más que en la anterior.

Este regreso al colegio también ha conllevado un aumento de consultas de Pediatría en Atención Primaria, que prácticamente se han duplicado respecto al año pasado. La media diaria de pacientes que atienden los centros de salud es de entre 50 y 60 niños, entre citas telefónicas, presenciales, revisiones, vacunación, control de positivos, comunicación de resultados, análisis de los contactos escolares y otras cuestiones. El protocolo sanitario exige que quienes presentan síntomas compatibles con la covid-19 sean valorados antes de 48 horas, una situación que desborda a los profesionales, que alertan del riesgo de colapso y urgen a Sanidad a tomar medidas.

Desde el día que se inició el curso escolar, 646 niños de 0 a 14 años han dado positivo en coronavirus, una cifra que ha aumentado de manera sostenida conforme los menores se iban incorporando a los centros –del 7 al 17 de este mes– hasta que ayer se disparó y se diagnosticaron 94 en un día. Los datos de las últimas cuatro semanas lo corroboran: se ha pasado de 210, a 230, a 286 y a 385.

Este incremento también se percibe en el volumen total de afectados, aunque los menores de 14 años cada vez tienen más peso sobre el conjunto. En los últimos siete días se han tomado muestras a 19.667 personas para hacer pruebas PCR, un 25% más que la semana pasada y un 58% adicional en comparación con la anterior.

Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, recordó que, ante la mínima duda, a los menores se les hace este test para descartar que estén contagiados, aunque en la mayoría de los casos han dado negativo. No ha sido así en las más de 70 aulas cerradas al notificarse algún positivo.

Cenarro reconoció que las agendas están sobrecargadas y, si no hay refuerzos, "será imposible mantener la asistencia habitual, el programa de vacunación infantil y la atención a covid", dado que cada vez hay más procesos infecciosos y catarros propios de esta época del año. Una opinión que compartió con Eva Jiménez, pediatra del centro de salud de Valdespartera, quien explicó que ante cualquier síntoma sospechoso de coronavirus hay que solicitar cita para valorar hacer una PCR. "Es decir –indicó– prácticamente a todos los niños que tienen los típicos síntomas catarrales". Esto genera una elevada presión asistencial: "Necesitamos que cambie el sistema y poder atender presencialmente a todos los niños".

En este sentido, Cenarro reclamó soluciones a la Administración: "Sabemos que la disposición es buena, pero hay que hacer algo para descongestionar los centros de salud". Los pediatras se han ofrecido de manera voluntaria a hacer horas extra y han puesto sobre la mesa la opción de enviar un mensaje SMS con el resultado de las PCR en caso de que sean negativas. Jiménez pidió también el apoyo de las familias y recalcó que "dar el 100% del rendimiento en el trabajo y leer críticas en las redes sociales desanima". "Pedimos soluciones para atender a los pacientes como se merecen y respeto por nuestra profesión", dijo.

Unas 40 docentes embarazadas ya teletrabajan



Al menos 40 profesoras embarazadas han solicitado al Departamento de Educación teletrabajar debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Tras un acuerdo entre la Administración, CSIF, CC. OO. y UGT, estas profesionales se consideran de riesgo y se ha habilitado un protocolo específico para tramitar su solicitud de teletrabajo. Para ello, deben enviar por correo electrónico a los servicios provinciales un documento médico que acredite su estado de gestación. Por este mismo medio, se les comunicará la fecha a partir de la cual ya no tendrán que acudir al colegio.

En estos momentos, informaron fuentes del Departamento de Educación, unas 40 mujeres habrían presentado la documentación correspondiente, la mitad de ellas en la provincia de Zaragoza, 12 en la de Huesca y 8 en la de Teruel.

La intención es que estas profesionales atiendan de manera ‘online’ a alumnos vulnerables o que están confinados en el centro educativo en el que trabajan. En el supuesto de que no exista esta posibilidad, también podrían llevar a cabo esta labor con escolares de otros colegios.

Respecto al personal vulnerable, recalcaron desde Educación, los servicios de Riesgos Laborales están analizando las solicitudes recibidas para determinar si se enmarcan dentro de este colectivo. En mayo, un total de 213 docentes manifestaron estar en esta situación, aunque ahora no ha trascendido cuántos lo han pedido. Recordaron que los profesores que cuenten con prescripción médica no se incorporarán a clase, aunque, detallaron, que no tiene por qué aplicarse a todos los que se declaran vulnerables.