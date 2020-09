Valentín Pich: "No hay que esperar que lo público solucione los problemas"

Lleva varias décadas de trayectoria en el mundo de la auditoría y asesoría legal. ¿Siempre quiso dedicarse a la economía?

Estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona recién inaugurada. Trabajaba y estudiaba. Soy hijo de unos empresarios pequeños que tenían un bar-restaurante en el que colaboraba. También colaboraba en un servicio de estudios durante la carrera. Hacíamos temas de seguimiento de precios y resúmenes de prensa. Siempre me ha llamado el mundo del Periodismo, pero si eres hijo de unos empresarios, sin querer, la familia condiciona mucho.

Hoy en día, con la crisis económica que ha traído la sanitaria por la pandemia de covid, ¿cree que es más duro ser autónomo?

Cada uno tiene su capacidad de maniobra. Hay que adaptarse y minimizar los problemas. Lamentarse no sirve para nada. Todo el mundo que pueda, que potencie sus propias fuerzas. No hay que esperar que lo público solucione los problemas. Las condiciones han cambiado, la situación va a durar, va a ser difícil. Sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero se pueden hacer muchas cosas.

Pero en la crisis, medidas públicas como los ERTE de fuerza mayor han ayudado a mantener el empleo.

Cuando empezó la pandemia nadie podía suponer que tendría la gravedad que ha tenido. Seguro que se podría haber hecho de otra manera, pero como primera reacción, los ERTE, que las empresas no despidan, porque el camino de retorno es más complicado, lo que hacen es poner en el congelador a las empresas. El problema llega cuando te des cuenta de que la descongelación es difícil. El diseño de los ERTE era una apuesta razonable, pero ahora hay que dar incentivos para que todo el mundo que pueda salir, salga, tanto las empresas como los trabajadores. Hay que diferenciar por sectores y dentro de cada uno, según sus circunstancias.

¿Se puede lograr el equilibro entre la economía y la salud?

Si no tuviéramos capacidad financiera no podríamos pagar la Sanidad que tenemos. La economía la hacen las personas y es para las personas. A corto plazo es una ecuación con dos variables que tiene que dar un resultado aceptable. Todos sabemos que nuestras autoridades harán lo que tengan que hacer en función de la pandemia. Hay que gastar, pero hay que preguntar en qué gastamos y qué esfuerzo hacemos de gestión.

¿Puede aguantar la economía más confinamientos como el previsto en barrios de Madrid?

Si nos hubieran dicho hace un año que estaríamos confinados totalmente tres meses; que el transporte público de las grandes ciudades, en el peor momento de la pandemia caería un 90%; que iríamos con mascarilla o que prácticamente no habría turismo internacional, hubiéramos dicho que era imposible o de ciencia ficción. Los economistas clásicos lo tenían muy claro: nunca hay que dar por consolidadas y conseguidas las ventajas económicas y sociales, que son fruto de las personas que las han hecho antes, porque puede haber un cambio.

¿Hubiera imaginado caídas de dos dígitos de la economía?

Ha sido brutal. Lo que me sorprende de la sociedad española es que estemos en una ciudad y digamos cómo voy, en AVE, autopista, autobús y lo demos por conseguido y consolidado. Es una sociedad en la que hemos subido demasiado rápido al estado de bienestar y perderlo todo es fácil.

¿Se atreve a hacer previsiones?

No, no me gusta hacerlas. Quiero pensar que la sociedad es muy adaptable cuando hay ideas claras. En la crisis económico financiera inmobiliaria, empezaron miles de pequeñas empresas a exportar. Algo que parecía imposible y se hizo. Ahora no tenemos la palanca de la exportación porque la crisis es mundial. Eso tiene ventajas e inconvenientes. No somos la oveja negra como en la anterior, pero el ambiente económico está más enrarecido.

