Inteligencia emocional en tu móvil

Tras la publicación, hace poco más de un año, del libro ‘Con corazón y cerebro. Aprendizaje basado en la Neurociencia, la emoción y el pensamiento’, su autor, el profesor zaragozano Martín Pinos, doctor en Ciencias de la Educación, maestro y Premio Nacional de Innovación Educativa (MEC), entre otras muchas cosas, ha decidido dar continuidad a su proyecto editorial con el diseño de la ‘app’ ‘Con corazón y cerebro’. Una aplicación para móvil con una propuesta sencilla, clara y fundamentada para mejorar la inteligencia emocional, canalizar (o autogestionar) nuestro mundo emocional y fomentar el bienestar personal, que, según el experto en neuroeducación, "se fundamenta en las tres ‘ces’ de un programa de educación emocional: conocer, canalizar y compartir. Precisamente –continúa–, algunas de las competencias emocionales y socioemocionales incluidas en esas tres dimensiones son las que la aplicación pone en juego".

De la mano de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogia y la la Federación de Enseñanza de USO –donde se puede descargar–, esta ‘app’ se encuentra disponible de forma absolutamente libre –gratuita, sin publicidad y sin solicitar el registro de ningún dato personal– para cualquier persona de habla hispana en el mundo, tanto para Android (Play Store) como para IOS (App Store).

"Se trata de una aplicación formativa –explica Pinos–, que no se ha diseñado para hacer terapia, sino para ayudar en el día a día; a veces en situaciones complejas y estresantes como la que hemos pasado y estamos todavía viviendo a causa de la pandemia".

Identificar las emociones

"Mejorar la inteligencia emocional –insiste– puede amortiguar el sufrimiento cotidiano, que no precisa de ayuda clínica, y ayuda en el crecimiento personal. Por eso, esta ‘app’ acompaña al usuario para que conozca e identifique la emoción básica (genética) que está sintiendo y los estados emocionales asociados a ella". A partir de ahí, le ofrece recursos para entrenar y/o gestionar esas emociones, cuando no son pertinentes o útiles a la situación que toca vivir, promoviendo así su inteligencia emocional y bienestar.

Puede que el usurario entre en la ‘app’ sabiendo qué emoción está viviendo, pero, si no es así, "basta con un máximo de cinco preguntas para reconocer cuál es la emoción que está sintiendo". Y se le propone valorar su pertinencia para ese momento, decidiendo si conviene disfrutarla, aceptarla, dejarla ir o gestionarla. En cada una de las emociones básicas, la ‘app’ ofrece información para conocerla mejor y, si si hace falta, pistas para que pueda estimar más objetivamente su pertinencia o no, respecto a la situación que está viviendo. "Disfrutarla o dejarla ir, no suele ser problemático, pero a veces –concluye– cuesta aceptar que lo que sientes, siendo desagradable, es lo que toca vivir en ese momento; o cuesta saber cómo gestionar el cambio de una emoción que me hace sentir mal y no es pertinente en esa situación".