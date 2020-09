Las familias piden soluciones para evitar las aglomeraciones a las puertas de los colegios

A pesar de las entradas y salidas escalonadas de los escolares de infantil y primaria, las aglomeraciones de padres en las proximidades de las puertas sigue siendo una imagen habitual en algunos colegios. Se intenta rehuir los habituales corrillos y tertulias, pero no siempre se consiguen mantener las distancias. En algunos centros es complicado evitar el gentío cuando los acompañantes tienen que apiñarse en una acera y no se dispone de espacio para poder explayarse.

La Asociación de madres y padres (Amypa) del colegio Pirineos Pyrénées de Huesca ha solicitado al Ayuntamiento que durante las horas punta se corten o se regule el tráfico en las dos vías que dan acceso a las instalaciones escolares, las calles de Julio Alejandro Castro Ordús y de la Corona de Aragón. "Todo el mundo intenta cumplir con la distancia de seguridad, pero es complicado con poco espacio. Otra preocupación añadida es la seguridad vial, ya que hay coches estacionados, además del tráfico habitual de vehículos. Antes, como los padres podíamos entrar al patio no se producía esta situación", señaló Sara Comenge, presidenta de la Amypa. Desde el Consejo Escolar también se ha hecho un llamamiento para que los progenitores que llevan a sus hijos en coche eviten estacionar en las calles próximas a los accesos y utilicen otros solares que existen por los alrededores.

En este sentido el primer día de clase el Ayuntamiento de Teruel ya dio un primer paso y cortó calzadas con un intenso tráfico próximas al colegio Ensanche y en el entorno del Miguel Vallés.

Esta preocupación la comparte el ampa del colegio Parque Venecia de Zaragoza, que cuenta con 569 alumnos y un total de 29 aulas, además de otras tres clases de infantil del cercano María Zambrano que están reubicadas en el edificio de primaria. Aunque tras la expectación de los primeros días la situación ha mejorado algo, los acompañantes de los niños coinciden en un tramo de acera que, aunque ancho, se queda pequeño sobre todo en el momento de acudir a recoger a los alumnos de regreso a casa. Una de las cancelas es utilizada por infantil y otra, situada a unos metros de distancia, por primaria.

"En las entradas los padres estamos más espaciados porque, sobre todo en primaria, los niños van entrando solos, pero cuando se acude a buscarlos toca esperar y la acera se queda muy pequeña", apuntan desde el ampa.

Como alternativa demandan que se flexibilice el protocolo de Educación y se deje utilizar el "amplio" recreo del que disponen. "El patio está zonificado y sería más seguro y ágil que en cada parte un docente esperara con su grupo y los padres fuéramos entrando por unos itinerarios marcados", apuntan.

Los planes de contingencia de algunas escuelas recogían al principio esta medida, que tuvieron que retirar cuando Educación restringió el acceso de las familias a las instalaciones educativas.

