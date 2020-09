El ‘Google maps’ de la mujer rural

"Una de las cosas que me pasa más frecuentemente cuando voy a dar charlas al medio rural es que la mayoría de las asistentes son mujeres que, en muchos casos, están desarrollando proyectos empresariales o de desarrollo rural y se sienten solas o faltas de apoyo". Así explica la veterinaria y divulgadora aragonesa Lucía López Marco la razón que le llevó a publicar en su blog, mallata.com, un mapa con más de un centenar de iniciativas impulsadas por mujeres en el medio rural.

El mapa, que cuenta ya con más de un centenar de entradas nacionales y alrededor de veinte procedentes de otros países, se puede alimentar a través del formulario que se encuentra en el siguiente enlace: http://bit.ly/iniciativasmujeresmallata. Eso sí, es necesario que cumplan algunos requisitos: "tienen que tener al menos un 50% de mujeres trabajando y estar en localidades de menos de 20.000 habitantes, que es lo que la ley determina como medio rural", explica Lucía López.

Una vez recibidos los datos, es la propia autora del mapa la que se encarga de verificar que los datos son correctos. "Les pido que me remitan su web o algún artículo en el que su proyecto haya sido mencionado. Como en algunos casos esto no es posible, porque son iniciativas que llevan poco tiempo o están en lugares muy pequeños, algunas me ofrecen contactos comunes de personas que podemos conocer y con las que puedo comprobar la información", explica la autora de esta iniciativa, que, asimismo, verifica "en Wikipedia" el número de habitantes de cada localidad.

Si bien todas las iniciativas tienen su propio atractivo, Lucía López, destaca dos de ellas, que pueden ejemplificar el sentido de este mapa rural. La primera de ellas es un obrador de chocolates ubicado en la localidad turolense de Alcorisa. En él trabajan siete mujeres, algunas de ellas de colectivos en riesgo de exclusión social y elaboran chocolates de comercio justo.

Otro de los proyectos que López destaca se encuentra en la zona del Tirol del Sur, en Italia. Se trata de una cooperativa de mujeres ganaderas que, al darse cuenta de la falta de servicios en su zona, decidieron formarse para atender a niños y a ancianos. Así, las personas que necesitan desplazarse para trabajar a otras zonas, pueden dejar a sus niños o a sus ancianos al cuidado de estas mujeres, en contacto con la naturaleza. "Es un ejemplo claro de diversificación para dar un servicio a su comunidad", apunta.

Asociaciones, queserías, reposterías, restauración, fabricación de ropa y complementos, cosméticos… Prácticamente cualquier actividad que esté liderada por mujeres tiene cabida en este mapa que lo que busca "es dar visibilidad y crear una cierta red de apoyos para que las mujeres rurales no se sientan solas y puedan incluso intercambiar experiencias e información, que en muchos casos les falta para emprender», recalca Lucía López.