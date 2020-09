Satisfacción en la hostelería por suspenderse la limitación de 50 invitados en las celebraciones

El sector de la hostelería ha recibido con "satisfacción" y "prudencia" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de suspender de forma cautelar la última restricción del Gobierno de Aragón que limitaba las celebraciones privadas a 50 personas por la pandemia. Luis Vaquer, presidente de Horeca Zaragoza, ha reconocido que ha sido una "tranquilidad para las empresas que desarrollan este tipo de servicios". El fin de semana pasado sufrieron algunas cancelaciones de bodas y comuniones previstas o tuvieron que reducirse el número de invitados.

"Llamamos a la prudencia de todo el mundo, pero seguimos nuestro camino de reclamar algunas medidas no suficientemente justificadas ni proporcionales", ha indicado el hostelero. Sigue su curso el proceso que iniciaron contra la obligatoriedad del cierre a la una de la madrugada.

De cara a 2021

Vaquer ha señalado que la suspensión puede ayudar a planificar las celebraciones del año que viene. "El subsector de los eventos nos había reclamo esas medidas para que de cara a la temporada que viene, dentro de la incertidumbre que hay, no tener esa limitación legal", ha apuntado. En la orden no se marca una "fecha de caducidad" de la medida, incluida entre las previstas para controlar los contagios por la pandemia de covid.

Desde la patronal de la hostelería zaragozana se recuerda tanto a los socios como a los clientes "la necesidad de mantener todas las medidas de limpieza, mascarilla, distancia, etc.". Junto a ello, muestra su "satisfacción" de que se haya recogido su reclamación porque entienden que "tanto la limitación horaria como la especial a celebraciones no tenía sentido ya que no se limitaban en otros ámbitos", ha señalado.

La mayor parte de eventos ya eran de menos de 50 personas, pero considera que es necesario reclamar para "no admitir que se presuponga el mal comportamiento del cliente de hostelería". Ya se han tomado medidas como eliminar el baile, las barras libres y los buffets de pie.

"Ni nosotros ni ninguna otra actividad puede dar la total certidumbre de que no va a haber rebrotes, pero defendemos que estamos tomando las medidas adecuadas", aseguro.

Sin embargo, es consciente de que la medida es provisional, ya que el Gobierno de Aragón está en plazo para hacer alegaciones, y no soluciona la crisis por la que atraviesa el sector.

De ahí que los hosteleros continúen negociando con el Gobierno de Aragón cómo adaptarse a la crisis sanitaria generada por la pandemia para poder seguir trabajando. "Hay vía de diálogo abierta con Sanidad para intentar consensuar protocolos tanto en este tema como en el de los congresos", ha señalado.

