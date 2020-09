Los pediatras dicen que el repunte de casos en niños dispara su trabajo

La vuelta al colegio, con los primeros positivos entre alumnos y el correspondiente cierre de aulas, ya está provocando una aumento en la presión asistencial de Atención Primaria, especialmente, en pediatría, donde este lunes los profesionales ya notaron una "sobrecarga tremenda", según puntualizó Teresa Cenarro, presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria. Avanzó en la necesidad de reforzar la plantilla ante el aumento de pruebas PCR a menores, que ya suponen casi el 15% de los contagiados diarios de coronavirus.

"La semana pasada fue totalmente normal, pero este lunes ya se ha notado un incremento de casos de niños con fiebre, tos y mocos", reconoció Cenarro. Prueba de ello, según señaló, es que en el centro de salud de Sagasta, cerca de la mitad de los test hechos este lunes fueron a menores con sintomatología compatible con la covid. Estos procesos, enfatizó, suelen ser tratados de manera autónoma por los padres, pero en medio de una pandemia es necesario que, ante la mínima duda, se pongan en contacto con el centro de salud. "Cuando llaman, hacemos una valoración del cuadro clínico y siempre que hay fiebre, se suele pedir una PCR", detalló.

Reconoció que actualmente no hay otra manera de distinguir si es un proceso catarral normal o por coronavirus. Además, al tener que atender la cita por teléfono, valorar la situación y decidir si verlos en persona o no, se ralentiza un proceso que debería ser rápido. "Habitualmente no pasa nada por tardar 24 o 48 horas en tratar cuadros de este tipo, pero ahora es necesario que se les atienda en el día para tener los resultados cuanto antes por si fuera necesario actuar en el aula", enfatizó.

Detalló que el circuito establecido por Salud Pública está "muy bien diseñado". En el momento en el que a un menor se le diagnostica coronavirus, es Salud Pública la que hace las pruebas a toda la clase. "Facilita el trabajo y la gestión, pero el que tiene que notificar el resultado y hacer un seguimiento a sus contactos es el pediatra", aseveró.

Ante esta situación, que señaló como "previsible", considera que se debería reforzar el servicio de Atención Primaria. "Ahora se está percibiendo en pediatría, pero también se notará un incremento en el médico de familia porque hay muchos adolescentes que están en edad escolar pero no son atendidos por el pediatra", recordó.

Desde el área de pediatría del sindicato CESM Aragón apuntaron este mismo problema y recalcaron que en la zona rural están todavía peor, puesto que en algunos casos son los pediatras los que se tienen que encargar de las PCR de los escolares pese a que es una labor de Salud Pública. Desde la semana pasada, señalaron fuentes de Educación, los equipos covid, formados por docentes y trabajadores sociales, están funcionando como enlace entre los centros educativos y los servicios sanitarios.