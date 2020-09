Aragón registra el cierre de una decena de aulas siete días después de la vuelta al colegio

Solo ha pasado una semana de la vuelta al colegio en Aragón y ya se ha cerrado una decena de aulas en centros educativos al dar un alumnos positivo en coronavirus. Hay clases clausuradas, en las que permanecen aislados todos los menores, en las tres provincias. Este fin de semana se ha dado el aviso de que había algún alumno infectado en el Colegio Cristo Rey de Zaragoza (dos aulas), el Justicia de Aragón de Alcorisa y el CEIP El Ensanche. Estos casos se suman a los confirmados por el Gobierno de Aragón, el colegio San Jorge, ubicado en el barrio de Valdespartera, y el colegio Las Viñas de Teruel, donde también dio positivo un alumno de primero de infantil.

También trascendió el sábado que se había registrado algún caso en el colegio público San Miguel de Tamarite de Litera (Huesca), en una clase de cuarto de primaria, y en el colegio Molière de Zaragoza, en primero de primaria. Incluso podría haber otros tres centros más de la capital afectados, según informaron los sindicatos, un extremo que no confirmaron ayer desde Educación.

En el colegio Cristo Rey han informado a las familias, y se ha remitido a los que pertenecen a las clases afectadas la comunicación pertinente. Están a la espera de las instrucciones de salud Pública.

En Alcorisa (Teruel), donde hay una clase de Primaria del colegio El Justicia de Aragón afectada, ya se ha aplicado el protocolo establecido por el Gobierno de Aragón y se han establecido los seguimientos y rastreos de los escolares y profesores del aula. Deberán someterse a cuarentena y este domingo mismo se comenzaron a realizar las pruebas PCR. Se trata de la primera aula del Bajo Aragón Histórico que ha sido aislada tras confirmarse un caso positivo de coronavirus.

En Teruel capital, en el CEIP Ensanche, se han suspendido las clases presenciales en el aula afectada y se contactará con los padres informarles sobre dónde harán los PCR a los alumnos. Les comunicarán, además, si es posible mantener la enseñanza ‘on line’ hasta que puedan retomar la actividad normal.

La opinión de los padres

Los primeros cierres han despertado la preocupación de las federaciones de asociaciones de padres de la pública (Fapar) y la concertada (Fecapa), que confían en que los protocolos y la detección precoz permitan acotar el problema. "Solo ha sido la primera semana y hay que esperar a cómo evoluciona", dijo el presidente de Fapar, Miguel Ángel Sanz.

En lo que se mostraron aún más prudentes estas dos organizacoines es a la hora de valorar el estudio de CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) que desaconseja la vuelta a las aulas de los estudiantes mayores de 16 años, dado que no lo conocen al detalle. El centro científico más importante de España dice que la no presencialidad funciona en esa franja mientras avala el retorno a clase de los más pequeños. No obstante, la presidenta de Fecapa, Concepción Ibáñez, abogó una vez más por la presensicialidad siempre que la evolución epidemiológica lo permita.