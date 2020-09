Un 86% de los jóvenes aragoneses entre 14 y 18 años compra habitualmente por internet

El 86 por ciento de los adolescentes entre 14 y 18 años en Aragón son compradores asiduos a través de Internet. Así, lo ha confirmado las encuestas realizadas por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios dentro del Programa de Educación del Consumidor 2019-2020 del Gobierno de Aragón.

Dichas encuestas se realizaron a 539 alumnos de tercero y cuarto de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional para conocer, entre otros asuntos, cuáles son sus hábitos de compra o cómo manejan sus finanzas personales.

De entre los resultados, ha destacado que la mayoría de los adolescentes encuestados están familiarizados o son activos compradores por Internet. En concreto, un 39 por ciento compra de forma habitual, un 61% lo hace algunas veces y de quienes no compran directamente, sí lo han hecho en ocasiones de forma indirecta en compañía de sus padres u otros familiares.

En cuanto a la demanda de productos, los alumnos aragoneses suelen adquirir ropa -77%-, aunque cada vez se observa una tendencia mayor a comprar libros o artículos de papelería -57%-, entradas para espectáculos -56%- y electrónica -50%-.

El ordenador y el móvil son los dispositivos elegidos para sus compras online y su forma de pago más habitual es la tarjeta de crédito o débito. El 85% han asegurado que suelen fijarse en las condiciones de venta y comparar precios entre distintas páginas.

Además, el 92% toman precauciones a la hora de comprar por internet como, por ejemplo, entrar solo en páginas de empresas conocidas, utilizar PayPal u otras aplicaciones de pago seguras, prestar atención a la dirección 'https' o recurrir a tarjetas monedero que requieren carga previa.

Una vez tramitado el pago, la mayoría han manifestado no haber tenido problemas con la recepción del pedido y cuando sí se ha producido algún contratiempo normalmente tiene que ver con retrasos o incumplimiento de los plazos de entrega. En menor medida, han dicho haber recibido objetos defectuosos o rotos, que no se corresponden con su descripción en la página web o directamente no han recibido su compra.

Respecto a educación financiera y economía personal, las encuestas efectuadas han reflejado que casi el 70% de los jóvenes entre 14 y 18 años no tienen asignada una paga semanal, sino que van pidiendo en función de sus necesidades. Además, se han considerado bastante ahorradores. Para los que sí disponen de una paga, la cantidad media se sitúa en los 20 euros.

En cuanto al uso de tarjetas, el 67% ha afirmado que no dispone de tarjeta bancaria a su nombre. En los que sí la poseen, esta suele ser de débito, pero es llamativo que uno de cada cuatro menores de esta edad desconocen cuál es su modalidad de pago. Por último, y según las encuestas, el 77% saben sacar dinero en efectivo de un cajero automático, aunque solo un 35% lo ha hecho alguna vez.

Según el director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, estas encuestas han demostrado que "los jóvenes aragoneses no son los consumidores del futuro, sino que ya lo son del presente, por ello, es importante seguir con los programas de Educación al Consumidor, en el ámbito del comercio electrónico y la utilización de tarjetas de crédito y débito y los medios de pago a través del móvil que están ya muy extendidos en la población joven. La formación ha de contribuir al consumo responsable por parte de los jóvenes y a que sus compras online sean más seguras".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.