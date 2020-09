Teatro satírico que da voz al pueblo en la Mojiganga de Graus

Lo de "¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrotá!" lo conocen bien en Graus. Y es que cada año, el 13 de septiembre, su plaza Mayor se llena de público con motivo de la Mojiganga. Hasta ahora, ha sido el acto más multitudinario del año en la localidad, tanto por el número de personas a las que suele atraer, alrededor de mil, como por la popularidad que ha ido ganando con el tiempo.

Y eso que la fiesta no es apta para todos los públicos, solo para quienes sepan aceptar las críticas con filosofía y buen humor. El humor es la clave con que se elaboran y representan las escenas que, en tono satírico, repasan acontecimientos sucedidos durante el año, especialmente a nivel local, pero también del panorama nacional e internacional.

Estas representaciones, que rondan la docena cada año, se basan en los textos que los vecinos de Graus van depositando en un buzón colocado en el Ayuntamiento. Así, se da voz a la expresión popular, que encuentra en la Mojiganga el altavoz para dar a conocer sus opiniones. Los retrasos en la atención del centro de salud o la petición de la construcción de una variante que libere de tráfico (incluidos muchos camiones) el pueblo son algunos de los temas locales más frecuentes. En el plano nacional e internacional suele mandar la actualidad de cada año.

En cualquier caso, el motivo de las representaciones es secreto, excepto para sus autores, y la sorpresa se desvela el mismo día de la Mojiganga. Tampoco se conoce el tema central en torno al que se desarrollará la fiesta, que en años anteriores ha sido el pop o la cultura china.

Detrás de todo esto, se encuentra un grupo de unas 30 o 40 personas, según el año, que se encarga de organizar la fiesta. Esta comisión, compuesta por vecinos que colaboran de forma totalmente voluntaria, se divide en varios grupos. Los guionistas, se encargan de rehacer los textos para adaptarlos al ámbito teatral. Otros se encargan de montar el escenario y prepararlo según el tema del año. Los actores recrean las escenas y los músicos preparan las versiones de canciones famosas adaptadas a las críticas.

Es el caso de José Antonio González, vecino de Graus y músico de profesión. Es parte implicada en la organización de la Mojiganga siempre que las circunstancias lo permiten. Trabaja y reside en Zaragoza, por lo que cuando el 13 de septiembre no cae en fin de semana, su participación se complica. En cualquier caso, José Antonio, como todos los miembros de la comisión, hace todo lo que puede para estar presente de una forma u otra. También se ocupa de la parte del guión y el año pasado, cuando el tema fue el pop, se disfrazó de Freddy Mercury para versionar sobre el escenario de la plaza Mayor una de sus canciones.

Las representaciones de unos pocos textos se van a grabar previamente y se emitirán ese día en la televisión local y las redes sociales

"Este año no va a poder repetirse, por las circunstancias, pero ya estamos trabajando en una alternativa", explica. La emergencia sanitaria manda y en esta ocasión la Mojiganga no será la multitudinaria fiesta a la que el pueblo de Graus está acostumbrado. Pero los vecinos no van a quedarse sin ella. Las representaciones de unos pocos textos se van a grabar previamente y se emitirán ese día en la televisión local y las redes sociales.

La emisión será a las 21.30, cuando, en un año normal, saldría el pasacalles con los reyes y la corte, los personajes que representan las escenas, desde la glorieta de Joaquín Costa para recorrer la localidad recogiendo gente hasta llegar a la plaza Mayor.

Aunque lo del llamamiento por las calles tal vez fuera necesario antaño. "Ahora, a las cinco de la tarde ya empieza a llegar gente para coger sitio en la plaza", asegura Javier Salamero, concejal de Fiestas de Graus. También es mojiganguero, aunque durante sus años de mandato colabora en la fiesta de otra manera, ya que no puede participar de forma activa por su cargo en el Ayuntamiento.

Las arcas municipales se hacen cargo de los costes de la fiesta, financiando el atrezo de los actores, la decoración del escenario, colocando sillas y gradas en la plaza… Además, para agradecer su colaboración, a los voluntarios que forman la comisión de la Mojiganga se les invita a una cena.

Fiesta de la Mojiganga de la pasada edición Jonathan Varela

Acto central de las fiestas del Santo Cristo y San Vicente Ferrer

La Mojiganga es el acto principal de las fiestas patronales, en honor del Santo Cristo y San Vicente Ferrer. Graus todavía no ha sucumbido a pasar las celebraciones al fin de semana más próximo, y la Mojiganga se celebra, rigurosamente, el 13 de septiembre, caiga en el día que caiga.

Los orígenes de la fiesta se remontan al siglo XV, aunque fue durante el XVIII cuando la Mojiganga adquiere su identidad propia, consolidándose en el XIX como el juicio burlesco en la playa Mayor que es actualmente. Desde entonces, la puesta en escena se ha ido modernizando, especialmente con la incorporación de las nuevas tecnologías en los últimos años.

En cualquier caso, el hilo conductor de las representaciones sigue siendo el mismo, una audiencia presidida por los reyes, que escuchan las reclamaciones populares. El espectáculo dura unas dos horas y media, durante las que por el escenario van desfilando los componentes de la farsa, dando voz a las quejas, tanto en castellano como en bajo ribagorzano.

En estos tres siglos, la Mojiganga solo se ha visto acallada durante la dictadura de Primo de Rivera y el franquismo. Después, resurgió con fuerza, con la creación de la comisión organizadora en 1981. Actualmente, la censura no tiene prácticamente cabida en la fiesta y se representan todos los textos recibidos, a excepción de los que son ataques directos a vecinos, que se consideran inapropiados.

Durante tres siglos, la Mojiganga solo se ha visto acallada durante la dictadura de Primo de Rivera y el franquismo

Este año, por televisión

Por las circunstancias especiales de este año, las fiestas populares de Graus se vivirán a través de la televisión. El canal local emitirá todos los actos adaptados que se han programado para esta edición especial.

Las fechas se mantienen, con los actos principales del 12 al 15 de septiembre. El día 5, se emitió el saludo de la alcaldesa, junto con la presentación de los jóvenes repatanes y repatanas de este año. Los días grandes serán, como es habitual, el 13 y el 14. Hoy domingo comenzará con la emisión de la misa en honor de San Vicente Ferrer, a las 13.00. Le seguirá una reproducción de una actuación pasada de los danzantes de Graus. Por la tarde, a las 16.00, será la misa de los Hermanos, con el juramento de los nuevos miembros de la cofradía local. Por último, para finalizar la jornada, la Mojiganga 2020 se emitirá a las 21.30. El lunes 14, será el turno del Santo Cristo, con una misa en su honor que se podrá ver en Tele Graus a las 13.00 y la posterior actuación de danzantes y cabezudos, también de archivo, como el día anterior.