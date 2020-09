Los alumnos de 2º de la ESO del Rosales del Canal no comienzan las clases por falta de barracones

Alrededor de medio centenar de alumnos y padres se han movilizado este viernes ante las puertas del colegio Rosales del Canal, donde hoy deberían haber empezado las clases. Los escolares de 2º de la ESO ya conocían que este curso recibirían las clases en barracones, lo que las familias no imaginaban es que a 11 de septiembre estos todavía no estarían colocados y que, por ende, el Departamento de Educación les notificaría que no podrían empezar el curso, al menos, hasta el 15 de septiembre.

"Qué marrón, no tengo barracón", criticaban los alumnos afectados, que se congregaron en la puerta del centro portando carteles donde se preguntaban dónde están sus aulas y donde hacían referencia a si aquellos que toman estas decisiones duermen bien.

Un centenar de alumnos de 2º de ESO del CPI Rosales del Canal de Zaragoza no han podido comenzar las clases este viernes porque los barracones donde se les iba a ubicar no han comenzado a levantarse.

Este problema, agravado por la covid, se remonta a hace años. En febrero de este año se licitó la construcción del primer edificio con el se iba a completar el centro integrado de Rosales del Canal. Esta obra, con cuatro aulas, iba destinada a estos alumnos de 2º de la ESO que a día de hoy no tienen un lugar donde dar clase. Esto ya suponía un "parche" para las familias, sin embargo, venía a solventar el problema de manera temporal. Las obras, a consecuencia de la pandemia, no han llegado a tiempo y se anunció la colocación de cuatro barracones, que tampoco están para el inicio del curso. El Departamento de Educación todavía tiene pendiente la licitación de una segunda fase, que incluirá 12 clases.

Un problema recurrente

La falta de espacios y de aulas prefabricadas en este inicio de curso ha sido casi una constante. Las familias del Val de la Atalaya de María de Huerva se manifestaron este jueves porque tampoco tenían los barracones para comenzar el curso, aunque en su caso han sido reubicados en otros espacios. Estas aulas prefabricadas no estarán disponibles, como pronto, hasta el 22 de septiembre. Todos los matriculados en 3º de la ESO deberán dar clase, de momento, en el edificio de primaria. Lo mismo ocurre con los de los programas PAI y PMAR.En el Soledad Puértolas de Valdespartera tampoco han llegado a tiempo y mientras tanto, unos 40 alumnos de 4 y 5 años están recibiendo clase en los pasillos.